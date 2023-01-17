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尼泊爾空難找到黑盒 機長曾要求換跑道 同機型有空難紀錄

編譯中心／綜合16日電
尼泊爾雪人航空客機15日墜毀，救難人員站在客機殘骸旁。（美聯社）
尼泊爾雪人航空客機15日墜毀，救難人員站在客機殘骸旁。（美聯社）

尼泊爾15日發生30年來最慘重客機墜毀事故，至少導致68人喪生。當地官員表示，搜尋人員16日找到座艙語音紀錄器及飛航資料紀錄器（俗稱「黑盒子」）。尼泊爾首都加德滿都機場官員表示，兩台紀錄器皆狀況良好，將依據製造商建議送去分析。

路透報導，尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架載有72人的飛機，15日在晴空萬里的好天氣中，於預定降落時間的幾分鐘前墜毀在觀光勝地波卡拉（Pokhara），黑盒子上的資料可能有助調查人員研判肇因。這次失事班機的機型是ATR 72雙引擎螺旋槳飛機，機齡至少15年，它在全球都有空難紀錄。2015年台灣復興航空台北飛金門客機墜毀基隆河的意外，機型也是ATR 72。

波卡拉警官表示，15日因天色昏暗而暫停的搜救行動已經恢復。他說：「我們將搜尋依然下落不明的最後4人。現在是陰天…導致搜尋發生困難。」

此外，博克拉機場的發言人Anup Joshi表示，雪人航空的ATR72客機曾於降落前幾分鐘要求改變跑道，也獲得許可，但是機場人員沒有詢問理由，僅依照飛行員的要求去做。

另外，失事班機上的44歲副機師哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），她的丈夫16年前也因墜機喪命。

據報導，雪人航空發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）表示，哈蒂瓦達的丈夫博卡瑞爾（Dipak Pokhrel）2006年駕駛雪人航空一架孿生水獺式（Twin Otter）飛機在朱姆拉（Jumla）墜機身亡。「她拿了丈夫身故的保險金接受飛行訓練。」

哈蒂瓦達2010年時加入雪人航空成為飛機駕駛，巴爾陶拉指出，哈蒂瓦達有超過6400小時飛行經驗，先前就曾執飛這條熱門旅遊路線，從加德滿都飛往尼泊爾第二大城波卡拉。

失事班機的機長是有超過2萬1900小時飛行經驗的卡瑪（Kamal K.C），他的遺體已被尋獲並確認身分。

巴爾陶拉表示，哈蒂瓦達的遺體尚未被確認身分，但她恐也不幸遇難。

與哈蒂瓦達有私交的一名雪人航空人員表示：「周日，她和一名教師駕駛員一起駕駛這架飛機，這是航空公司的標準程序。」他因為未獲授權對媒體發言而要求不具名。

根據目擊者證詞與發布於社群媒體的影片，這架ATR 72飛機先是在空中翻轉，隨後墜毀於波卡拉機場附近的峽谷，起火燃燒。

尼泊爾失事班機上的44歲副機師哈蒂瓦達，她的丈夫16年前也因墜機喪命。（取材自環...
尼泊爾失事班機上的44歲副機師哈蒂瓦達，她的丈夫16年前也因墜機喪命。（取材自環球網）

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