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義大利近200萬家庭 處於「絕對貧窮」中

編譯中心／綜合16日電
義大利近200萬個家庭處於絕對貧窮狀態，無法獲得最低限度的生活水準；圖為羅馬知名景點萬神殿。（歐新社）
義大利近200萬個家庭處於絕對貧窮狀態，無法獲得最低限度的生活水準；圖為羅馬知名景點萬神殿。（歐新社）

義大利，近200萬個家庭處於絕對貧窮狀態，無法獲得最低限度的生活水準。國際扶貧組織「樂施會」呼籲政府對相關家庭支持措施要繼續，減少收入不平等的應對措施應更充分。

義大利國家統計局（Istituto nazionale di statistica，Istat）對「絕對貧窮」的定義為：無法負擔最低生活費用的家庭。最低生活費用計算依家庭成員年齡、居住地地理分布與居住城市類型而異。

「安莎國家通訊社」（ANSA）16日報導，在義大利，近200萬個家庭處於絕對貧窮狀態，社會和經濟不平等現象越來越嚴重 。相較於2005年，至2021年止，16年內，絕對貧窮家庭總數占總家庭數的比率多了一倍以上。

絕對貧窮家庭數目在2020年出現爆炸性增加，2021年則保持穩定，但持續處於歷史最高點。絕對貧窮狀態影響了義大利7.5%的家庭（約196萬家庭）和9.4%的個人（約560萬人）。

報導指出，受高通貨膨脹影響，義大利家庭購買力正嚴重被侵蝕。「樂施會」（Oxfam）警告說，前是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，現在是能源危機與物價上漲，義大利在過去35年從未有如此高的通膨，這現象令人擔憂。

樂施會指出，通貨膨脹衝擊已導致超過600萬名員工實質工資暴跌，政府沒有阻止非典型工作形態，使數百萬員工陷入不穩定的就業形式。

樂施會認為，在減少收入不平等上，義大利政府的應對措施不夠充分。淨收入不平等，使得義大利成為歐盟排名中吊車尾的國家。

義大利樂施會經濟正義政策顧問馬斯蘭尼柯夫（ Mikhail Maslennikov）說，政府在相關家庭支持措施上必須繼續，此外需要對最有需要的家庭，提供支持措施。

義大利 通貨膨脹 就業

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