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直播尼泊爾空難實況 印度乘客身分與影像可靠性獲證實

編譯周辰陽／即時報導
尼泊爾15日發生雪人航空一架從加德滿都飛往博卡拉的客機在降落時墜毀的空難，罹難乘客賈斯瓦爾生前用臉書直播墜機當下的影片隨即在網路瘋傳，友人與家族成員則向記者證實了他的身分與影片可靠性。（取材自推特）
尼泊爾15日發生雪人航空一架從加德滿都飛往博卡拉的客機在降落時墜毀的空難，罹難乘客賈斯瓦爾生前用臉書直播墜機當下的影片隨即在網路瘋傳，友人與家族成員則向記者證實了他的身分與影片可靠性。（取材自推特）

尼泊爾當地時間15日發生雪人航空（Yeti Airlines）一架從加德滿都飛往博卡拉的客機在降落時墜毀的空難，機上72人全數不幸喪命，幾個小時內就有似乎是乘客生前用臉書直播墜機當下的影片在網路瘋傳。BBC報導，該名乘客的友人與家族成員已經證實了他的身分與影片可靠性。

此前新聞報導，用臉書直播該影片的罹難者據稱是印度籍乘客賈斯瓦爾（Sonu Jaiswal）。只見他拍到了飛機飛過房屋與乘客們面帶微笑，但鏡頭突然間開始搖晃，接著傳出了大喊大叫，接著在一聲巨響中變黑，最後出現火光照亮畫面。

目前還不清楚賈斯瓦爾如何從飛機連上網路直播，但友人與家屬告訴當地記者，他們在他的臉書帳號觀看了影片，並證實可靠性。其中一位友人卡夏普（Mukesh Kashyap）說，當飛機墜毀在塞蒂河（Seti River）附近的峽谷時，賈斯瓦爾進行了直播。儘管帳號設為隱私，卡夏普仍向記者展示了賈斯瓦爾臉書個人資料上的影片。

報導同時指出，尼泊爾前議員沙阿（Abhishek Pratap Shah）告訴新德里電視台（NDTV），搜救人員從飛機殘骸回收了發現影像的手機，並稱該影像短片是他的一位朋友發來的，而此人又是從一位警官那裡收到的，「這是真實的紀錄」。尼泊爾官方尚未證實此一說法，或是對該影像發表意見。

BBC報導，賈斯瓦爾跟罹難的3名友人來自印度北方邦的加齊普爾（Ghazipur），據信都是20多歲或30歲出頭，不僅是多年好友，還經常花時間聚在一塊，13日前往尼泊爾要參訪供奉濕婆的帕蘇帕提那寺（Pashupatinath Temple）。

報導稱，這趟旅行是賈斯瓦爾的主意，身為3個孩子父親的他想要在該寺祈求另一個兒子。4人參訪帕蘇帕提那寺後出發前往博卡拉要玩滑翔傘，並計畫回加德滿都。一位不具名親戚告訴印度報業托拉斯社（PTI），命運「對他另有安排（But fate had something else in store for him.）」。

臉書 印度 夏普

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