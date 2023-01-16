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奈及利亞1天2攻擊案 神父遭燒死、教徒被綁架

編譯中心／綜合15日電

在奈及利亞境內中部和西北部一天分別發生兩起攻擊事件，警方表示，武裝歹徒縱火燒屋，將一名天主教神父活活燒死； 另一起事件中，匪徒綁架5名基督教徒。治安是奈及利亞的重大問題；這個在非洲擁有最多人口的國家下月即將舉行大選。

中央社引述法新社報導，警方表示，格林威治標準時間2時左右，罪犯在尼日州（Niger）卡芬科羅村（Kafin-Koro）縱火燒毀一名神父的住所，神父被活活燒死。匪徒未能進入神父阿基（Isaac Achi）的屋宅，便縱火燒房。

尼日州警方發言人比歐登（Wasiu Biodun）說：「不幸的是，匪徒…縱火燒房，這位神父被燒死。」

比歐登又說，匪徒在試圖逃跑時開槍，打傷了另一位神父柯林斯（Father Collins）。

「阿基神父被找到時，已無生命跡象，而柯林斯神父則被緊急送往醫院接受治療。」

數小時之後，在卡齊納州（Katsina）坎卡拉區（Kankara）丹曹尼村（Dan Tsauni）發生另一起攻擊事件，匪徒入侵基督徒的住宅，綁走了5人，當時他們正準備去附近教堂作週日彌撒。

卡齊納州警方發言人艾薩（Gambo Isa）告訴法新社：「恐怖分子從屋內擄走5人，開槍打傷一名牧師的手，然後帶著5名人質逃走。」

艾薩說：「牧師被送往醫院接受治療。」

雖然犯罪幫派主要動機是擄人勒索取得贖金，但其中一些人與奈及利亞東北部的聖戰士建立聯繫，聖戰團體在當地叛亂活動長達14年，意圖建立哈里發國（Caliphate）。

縱火 幫派

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