以色列10萬人示威反司法改革 總理堂弟批政府：像納粹

以色列人民14日晚上數萬民眾聚集特拉維夫的國家戲劇院和音樂廳前的哈比馬廣場，抗議極端政府藐視民主體系所提出的司法改革計畫。（中央社）

以色列 極右政府去年底成立以來，反政府示威不斷，14日晚示威規模達到高峰，逾10萬人冒雨在特拉維夫市中心抗議政府的司法改革計畫，認為相關計畫將賦予國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權。

以色列建國以來最極右的政府於兩周前宣誓成立，鷹派總理內唐亞胡回鍋，並提出司法系統改革計畫。

據報導，14日晚上街抗議人數超過10萬人，由25個團體發起，抗議活動分散於特拉維夫市中心的5個聚集地點。抗議群眾在哈比馬廣場（Habima Square）前聚集，「以色列優質政府運動」（Movement for Quality Government in Israel）會長、高等法院退休法官佛羅卡奇（ Ayala Frocacci）發言指出，以色列多年來的政治局勢已破壞最基本的規則框架和社會契約。

除了過去和目前的政壇要角，其他演說者包括內唐亞胡的表弟丹內唐亞胡（Dan Netanyahu）。他表示，他的母親，也就是內唐亞胡的姨媽韶莎娜內唐亞胡 （Shoshana Netanyahu）曾任高等法院法官，去年10月過世，如果她還活著，會反對這項改革。

丹內唐亞胡還說，目前正在推展的政府改革類似當年的納粹德國 ，以色列和世界上許多人都「看到擬議的改革與納粹德國的『授權法案』的相似之處」。

「以色列優質政府運動」主席沙拉嘎（Eliad Shraga）發言時稱讚示威者為「光明之子」，暗示政府是「黑暗」的代理人，他帶領群眾呼喊：「自由、平等、優質政府。」他也呼籲以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）宣布內唐亞胡不適任總理，並稱這次示威是「反擊的開始」。

據報導，也有數千人聚集在海法市區和耶路撒冷的總統官邸外抗議。