以色列10萬人示威反司法改革 總理堂弟批政府：像納粹
以色列極右政府去年底成立以來，反政府示威不斷，14日晚示威規模達到高峰，逾10萬人冒雨在特拉維夫市中心抗議政府的司法改革計畫，認為相關計畫將賦予國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權。
以色列建國以來最極右的政府於兩周前宣誓成立，鷹派總理內唐亞胡回鍋，並提出司法系統改革計畫。
據報導，14日晚上街抗議人數超過10萬人，由25個團體發起，抗議活動分散於特拉維夫市中心的5個聚集地點。抗議群眾在哈比馬廣場（Habima Square）前聚集，「以色列優質政府運動」（Movement for Quality Government in Israel）會長、高等法院退休法官佛羅卡奇（ Ayala Frocacci）發言指出，以色列多年來的政治局勢已破壞最基本的規則框架和社會契約。
除了過去和目前的政壇要角，其他演說者包括內唐亞胡的表弟丹內唐亞胡（Dan Netanyahu）。他表示，他的母親，也就是內唐亞胡的姨媽韶莎娜內唐亞胡 （Shoshana Netanyahu）曾任高等法院法官，去年10月過世，如果她還活著，會反對這項改革。
丹內唐亞胡還說，目前正在推展的政府改革類似當年的納粹德國，以色列和世界上許多人都「看到擬議的改革與納粹德國的『授權法案』的相似之處」。
「以色列優質政府運動」主席沙拉嘎（Eliad Shraga）發言時稱讚示威者為「光明之子」，暗示政府是「黑暗」的代理人，他帶領群眾呼喊：「自由、平等、優質政府。」他也呼籲以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）宣布內唐亞胡不適任總理，並稱這次示威是「反擊的開始」。
據報導，也有數千人聚集在海法市區和耶路撒冷的總統官邸外抗議。
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