珍珠奶茶熱席捲法國成社交新寵 台手搖飲店大舉插旗

台灣的珍珠奶茶紅遍全球各地。（示意圖／ingimage）

珍珠奶茶熱近年席捲法國，多家台灣品牌插旗法國，成為法國年輕人聚會新寵。消費者向中央社表示，自己已「珍奶成癮」，最喜歡飲品帶來的「選擇自由」；業者則說，將主打台灣茶飲的高品質。

近年來台灣珍珠奶茶店逐漸風靡法國社會，不僅是習於接受外國文化的年輕人，連國高中生、上班族都深陷其中。世界報（Le Monde）、迴聲報（Les Echos）等主流媒體注意到這股熱潮，撰文報導來自台灣的「珍奶熱」。

世界報分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）解封期間，餐廳仍未開放內用，外帶珍奶逆風高飛，文章寫道：「疫情 期間，珍奶店外排隊的人龍成了社交場所的最後淨土...成了青少年不受拘束的象徵。」

中央社探訪最新插旗巴黎市中心的台灣連鎖品牌薡茶一號店，即使下著小雨，客人仍絡繹不絕。從事資訊行銷業的瑪莉詠（Marion）笑著向記者表示，她是台灣手搖飲上癮者，最愛芋泥珍奶，每週幾乎都要來一杯，對台灣珍奶發跡史也暸若指掌。

她說，雖然珍奶還沒紅到小鎮上，但在巴黎等城市已大受歡迎，「除了好喝，我想另一個原因是『新奇』。不僅是青少年，像我30出頭的也很愛；有些住在外省的朋友一上來巴黎，就要找珍奶喝」。

偏愛黑糖珍奶的執業醫生安娜伊斯（Anaïs）說，以前根本不知道珍奶，是這2、3年突然在巴黎成為流行，現在她已成為「粉絲」，每個月會喝2到3次，尤其喜歡和朋友聚會時來一杯。

「選擇自由」是她喜歡手搖飲的另一個原因，「口味、茶種、甜度、配料，連冰塊都可以選，比起聚會去酒吧喝酒，我更喜歡喝茶，而且選擇多，所有人都能找到喜歡的」。

一號店負責人鄧文（Julie Van Dang）來自越南 ，在法國定居20多年，喜歡喝茶的她告訴中央社，開設茶飲店一直是她的希望，她在美國的表兄弟也加盟台灣手搖飲店，分享台灣品牌的優勢，最後她決定到台灣取經，加盟創業。

鄧文花了近一年時間研究法國市場，了解對台灣手搖飲的需求，「法國人真的很喜歡珍奶，但因此我們也面臨不小的競爭壓力，希望能展現台灣產品的品質」。

由於台灣珍奶等手搖飲在法國蔚為風潮，除日出茶太、幸福堂、鹿角巷等連鎖店外，也有許多東南亞 、中國、法國人開設的「創新」飲料店，販賣五顏六色的茶飲，搭配台灣人普遍難以接受的「爆爆珠」；據台僑表示，還曾在巴黎餐廳飲料單上看見珍珠奶茶。

有鑑於此，鄧文會向客人強調，店內所有原料都是從台灣進口，「相對一些獨立店家，我們的角色就是要推廣台灣茶飲，並主打台灣產品的高水準」。

台灣薡茶總部營運經理鄭薇妤告訴中央社，目前海外加盟的都是外籍人士，尤以越南裔美國人最多，可見台灣茶與手搖飲的魅力已超越國界。相較於美國市場，歐洲消費者比較強調養生，著重新鮮水果茶。

品牌主打來自台灣，鄭薇妤說：「珍奶就是台灣之光，這幾年珍奶在全球都很夯，所以我們會強調產品來自台灣。」

巴黎台灣貿易中心直接觀察法國對台灣手搖飲的需求，主任林君憶告訴中央社，過去幾年來，接到越來越多法國人或旅外台人聯繫，詢問台灣手搖飲原料、機器與杯具等供應商管道，以及學習製作台灣飲品技術的方式。

林君憶指出，手搖飲產業已是台灣出口利器，國內也有不少企業提供外籍人士從技術訓練到原料設備提供的一條龍服務，台灣廠商也能根據當地法規，提供客製化的技術課程。

更有甚者，中心還曾接到法國大賣場與亞洲超市的詢問電話，林君憶說：「他們都觀察到珍奶非常夯，是個趨勢，所以想販賣即食珍珠奶茶產品，我們也提供廠商名單讓雙方聯繫洽談，希望有一天能在法國大通路貨架上看到台灣珍奶。」