鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

巴西前總統波索納洛。(路透)

巴西 前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)遭控慫恿支持者發起反民主抗議，結果他的「鐵粉」闖入巴西利亞的政府建築破壞，巴西聯邦檢察官聲請最高法院對他展開調查。另外，波索納洛任內的司法部長托瑞斯(Anderson Torres)被指與暴民「串通」，他14日返國後遭到逮捕。

路透報導，數以千計的波索納洛的支持者上周末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)並恢復極右派領袖波索納洛的權力。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

巴西檢察總長辦公室官網發布的聲明，波索納洛可能涉及「唆使與發起反民主行為，導致巴西首都巴西利亞上周日發生破壞與暴力事件」，因此他將遭到調查。

最高法院早已下令逮捕波索納洛任內的司法部長托瑞斯，因為他在接下維護巴西利亞公共安全的職責後，讓巴西利亞發生抗議事件。

另據巴西政府官網13日公布的帳戶報表，顯示波索納洛在任四年間，其官方信用卡 支出多達2760萬巴西里拉(約540萬美元)，引起人們關注。其中，他在一間平價餐廳花費2萬1000多美元，又有一天在一間麵包店花費約1萬700美元。

波索納洛不同於前任總統，他對總統信用卡支出等官方資料下令封存百年，但魯拉已開始公開相關資料。

波索納洛多次宣稱自己沒有用這張信用卡「刷過半毛錢」。但巴西網站Uol針對新公開的紀錄分析發現，波索納洛2019、2020和2021年度假期間花費，相當於今天超過23萬5000美元。