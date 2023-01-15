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鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

編譯中心╱綜合14日電
巴西前總統波索納洛。(路透)
巴西前總統波索納洛。(路透)

巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)遭控慫恿支持者發起反民主抗議，結果他的「鐵粉」闖入巴西利亞的政府建築破壞，巴西聯邦檢察官聲請最高法院對他展開調查。另外，波索納洛任內的司法部長托瑞斯(Anderson Torres)被指與暴民「串通」，他14日返國後遭到逮捕。

路透報導，數以千計的波索納洛的支持者上周末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)並恢復極右派領袖波索納洛的權力。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

巴西檢察總長辦公室官網發布的聲明，波索納洛可能涉及「唆使與發起反民主行為，導致巴西首都巴西利亞上周日發生破壞與暴力事件」，因此他將遭到調查。

最高法院早已下令逮捕波索納洛任內的司法部長托瑞斯，因為他在接下維護巴西利亞公共安全的職責後，讓巴西利亞發生抗議事件。

另據巴西政府官網13日公布的帳戶報表，顯示波索納洛在任四年間，其官方信用卡支出多達2760萬巴西里拉(約540萬美元)，引起人們關注。其中，他在一間平價餐廳花費2萬1000多美元，又有一天在一間麵包店花費約1萬700美元。

波索納洛不同於前任總統，他對總統信用卡支出等官方資料下令封存百年，但魯拉已開始公開相關資料。

波索納洛多次宣稱自己沒有用這張信用卡「刷過半毛錢」。但巴西網站Uol針對新公開的紀錄分析發現，波索納洛2019、2020和2021年度假期間花費，相當於今天超過23萬5000美元。

帳單上的食物開銷也很驚人。該信用卡曾在亞馬遜地區一間餐廳支付超過2萬1000美元的帳單，金額足以點2000份餐廳最貴的菜。這張卡在波索納洛執政四年間，曾在里約熱內盧一間麵包店支付超過7萬1000美元，而某次單筆費就刷了近1萬1000美元，時間點在波索納洛兒子舉行婚禮的隔天，也是波索納洛支持者發起騎車穿越里約街頭集會前夕。

波索納洛任內的巴西司法部長托瑞斯返國後遭到逮捕。(美聯社)
波索納洛任內的巴西司法部長托瑞斯返國後遭到逮捕。(美聯社)

波索納洛 巴西 信用卡

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