遭指控為英國情蒐 伊朗前副防長遭處

伊朗司法部門的「米珊報」報導，擁有伊朗及英國雙重國籍的伊朗前副防長阿克巴里已被處決。(路透)

伊朗司法部 門的「米珊報」報導，擁有伊朗及英國 雙重國籍的伊朗前副防長阿克巴里（Alireza Akbari）已被處決。英國斥伊朗當局冷酷、懦夫，國際特赦組織稱，此事令人深惡痛絕。

阿克巴里日前因從事間諜活動，被判處死刑。他曾任伊朗國防部副部長和戰略研究所所長，也曾與聯合國觀察員合作，領導執行伊朗和伊拉克1988年的停火協議。據報導，阿克巴里2019年被捕，於1997年至2005年在職。

英國方面此前曾呼籲伊朗停止處決阿克巴里，並要求將其釋放。

此事很可能會使伊朗早已緊張的對西方關係承受更大壓力，雙方關係已因為恢復2015年核子協議所舉行的談判陷入僵局以及伊朗去年血腥鎮壓抗議活動而進一步惡化。

在一段據稱是由阿克巴里錄製並於11日在英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）播出的影音中，阿克巴里說，經過大量刑求後，他已招認了他並未犯下的罪行。

米珊報報導指控，阿克巴里曾收受180萬5000歐元(約197萬美元)、26萬5000英鎊(約33萬美元)和5萬美元，為英國從事情報偵蒐工作。