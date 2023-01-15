翻轉二戰後防衛政策 岸田轉向鷹派

雖然東京過去十年來持續加強防衛能力，以應對中國大陸在南海、台灣附近海域和東海、特別是與中國大陸有爭議的尖閣列島（或稱釣魚台 列嶼、釣魚島）周圍不斷加大的軍事活動；然而，日本 在過去一個月來所作的宣布，還是出乎很多觀察人士的預料。

「沒有人想到這會發生得這麼快」，華府智庫「蘭德公司」研究日本與東亞安全的資深政治學者霍恩說。「沒人想到這會在這位首相任內發生，無論如何，他都不是以防衛鷹派出名。然而，他實際上卻以一種沒有任何人預料到的方式，翻轉了日本二戰後的防衛政策」。

由於涉及其內閣成員的各種醜聞，岸田文雄 目前在日本的民意支持率低迷。NHK公布的最新民調顯示，岸田內閣支持率為33%，反對率為45%。

東京尋求加強自衛以及支持目前駐紮在日本的大約5萬美軍的能力，以應對中國大陸攻擊台灣造成的溢出效應。美國有可能在中國大陸後院的一場衝突中保衛台灣，日本加強軍事能力可幫助美國。

雖然中國和俄羅斯的威脅使美日走得更近，但是自從時任美國總統川普2017年宣布退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）以來，美國和日本在貿易上的分歧仍在。

美國和日本在去年7月啟動了經濟版的「2+2」對話，但是會談的焦點是加強經濟安全，例如保障供應鏈安全，而不是貿易自由化。