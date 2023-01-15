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日相：東亞恐是下個烏克蘭 英智庫：美對亞洲保護傘不夠

編譯中心╱綜合14日電
美國總統拜登(右)13日歡迎日本首相岸田文雄(左)來訪。(美聯社)
美國總統拜登(右)13日歡迎日本首相岸田文雄(左)來訪。(美聯社)

傳統上仰賴美國軍力保障繁榮的亞洲民主國家正面對一個新現實：中國在先進飛彈和海軍硬體等領域足以匹敵美國，美國提供的保護傘不再足夠。日本首相岸田文雄告訴西方大國領袖，東亞有可能成為下個烏克蘭，他並呼籲各國統一陣線，對抗崛起的中國和好戰的北韓。

為處理這個問題，中國鄰國在美國鼓勵和歐洲國家協助下，建立與北約（NATO）目標類似的區域安全聯繫網路：威懾野心日增、導致衝突發生風險提高的大國。

此一想法遙遙呼應北約。北約規定30個成員國在一國遭攻擊時共同防衛。日本、澳洲、南韓和菲律賓現階段目標是透過加強彼此軍事訓練、資訊共享和國防採購，以加強軍事準備。

美日外長與防長11日在華府討論深化歐亞國家安全合作。領袖在會議中公布美日軍事合作計畫，包括保護日本衛星和升級駐沖繩美軍陸戰隊。美國駐日大使伊曼紐表示：「我們都在為更堅定的共同安全合作意識奠定基礎。」

烏克蘭戰爭展示廣泛同盟的價值，多個希望威懾北京當局的歐洲國家也正做出貢獻。日本首相岸田11日在英國首都倫敦，與英國簽署促進更多聯合軍演的協議，岸田此前也與澳洲達成類似協議。岸田和美國總統拜登13日在白宮會面。

法國、荷蘭和德國軍艦在過去的一年半裡也出現在亞洲，與美日聯合軍演。英國倫敦智庫「國際戰略研究所」亞洲安全專家葛蘭姆表示：「美國無法獨自完成威懾，唯一真正可行的方法是和盟友聯手」。

岸田結束在華盛頓的訪問行程時表示，他對其他G7國家領袖表達了「對東亞地區安全環境的強烈危機感」，認為東亞有可能成為下個烏克蘭。他指出：「日本周邊地區情勢日益嚴峻，因為有人意圖片面改變東海和南海地區的現狀，加以北韓的核子和飛彈活動有激化之勢。」

岸田未點名，但顯然這番話是指中國對東海和南海的態度越來越強勢。中國8月在台灣周邊大規模軍演時，曾發射飛彈到日本專屬經濟區海域。

不過，岸田表示，日本尚未決定是否加入美國行列，限制中國進口對先進技術關係重大的半導體。

日本、美國、澳洲和英國日前在東京舉行聯合軍事演習。(路透)
日本、美國、澳洲和英國日前在東京舉行聯合軍事演習。(路透)

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