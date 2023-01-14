我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

中國疫情趨緩 衛健委：門診急診住院高峰已過

捷克總統大選進入決選 前北約將領勝算大

中央社／柏林14日專電
捷克總統大選第一輪投票，前將領帕維爾（Petr Pavel）得票率35.4%居首。 （美聯社）
捷克總統大選第一輪投票，前將領帕維爾（Petr Pavel）得票率35.4%居首。 （美聯社）

捷克總統大選首輪結果出爐，由前北約將領帕維爾和前總理巴比斯勝出，兩人將在半個月後的決選一決勝負，一般預料帕維爾的勝算較大。

捷克13、14日兩天舉行總統大選第一輪投票，根據今天公布的最後開票結果，前將領帕維爾（Petr Pavel）得票率35.4%居首，些微領先前總理巴比斯（Andrej Babiš）的35%，遙遙領先其它候選人。

由於無人過半，兩位候選人將在27、28日舉行的第二輪投票對決，競逐總統寶座，取代擔任總統10年之久的齊曼（Miloš Zeman）。

現年61歲的帕維爾曾任參謀總長和北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，在俄羅斯入侵烏克蘭的陰影下，他自稱是「將軍」，強調自己領導北約的經驗能為捷克帶來「秩序和平靜」。

現年68歲的巴比斯是主要反對黨「不滿公民行動」（ANO）的領導人，曾在2017年至2021年擔任總理，自認是受物價飛漲之苦的民眾的代言人。

在外交上，帕維爾和巴比斯都比現任總統齊曼更親西方，前者尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

捷克總統大選第二輪投票將在半個月後舉行；根據民調，第一輪投給其他候選人的多數選民，將在第二輪投給帕維爾，加上總理費亞拉的力挺，一般預料帕維爾的勝算較大。

在捷克，由全民直選產生的總統主要是象徵性的國家元首職位，能任命總理、法官和央行總裁，在外交上也有發言權，不過實權由總理掌握。

投票 烏克蘭

上一則

哈利稱回憶錄原可出兩本 怕家人不原諒才大刪內容

下一則

南韓智庫分析北韓恐持80至90枚核彈 目標儲備300枚

延伸閱讀

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民
前方吃緊、後方緊吃？ 普亭、澤倫斯基展開2024連任布局

前方吃緊、後方緊吃？ 普亭、澤倫斯基展開2024連任布局
罕見 一場有聯合聲明但無聯合記者會的美日峰會

罕見 一場有聯合聲明但無聯合記者會的美日峰會
巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了

最大危機…拜登對密件未吐實 白宮最害怕的事來了
特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了

特斯拉大降價1.3萬 美國車主也不爽：我感覺被騙了
加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡