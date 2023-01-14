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前方吃緊、後方緊吃？ 普亭、澤倫斯基展開2024連任布局

編譯張佑生╱即時報導
俄、烏總統普亭（左）與澤倫斯基（右）都有參選連任的計畫。美聯社
俄、烏總統普亭（左）與澤倫斯基（右）都有參選連任的計畫。美聯社

俄烏戰爭前途茫茫，但有件事情很清楚。俄羅斯工商時報（Kommersant）網站13日報導，俄國總統普亭（70歲）已展開2024總統連任的準備工作。巧的是，烏克蘭總統府高層官員透露，總統澤倫斯基（44歲）將角逐連任。

俄國總統府官員表示，今年9月俄國將舉行地方選舉，幕僚已展開諮詢，將視得票率決定總統選戰怎麼打。

俄國獨立的民調業者Levada中心的民調顯示，自從俄國去年2月入侵烏克蘭後，普亭的支持率維持在七成多至八成出頭之間。如果戰事惡化，也不能排除普亭放棄連任的可能性。

普亭2000年首度當選總統，除了2008至12年暫時「屈就」總理，其他時間都是當總統。俄國2020年修憲幫他排除連任障礙，所以他做完第四任後仍能再選。

烏克蘭方面，總統府辦公室主任葉馬克上電視猛誇澤倫斯基是「烏克蘭脫離蘇聯獨立30年來最好的總統」。業馬克沒說澤倫斯基是否確定競選連任，但說「相信澤倫斯基對國家能有更大的貢獻」。

澤倫斯基2019年以70%得票率當選總統，但內政不彰，支持率一度跌到20%以下。俄國入侵烏克蘭後，他的民調飆升到80%至90%之間。演員出身的澤倫斯基已被預測，將會找個巡視戰壕的機會宣布競選連任。

烏克蘭1991年獨立至今，只有第二任總統Kuchma連任成功過（1994-2005），其他都是一任就下台。澤倫斯基可望成為25年以來首位連任成功的烏克蘭總統。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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