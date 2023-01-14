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巴西公布波索納洛官方信用卡帳單 爽花逾500萬美元全由國庫埋單

編譯羅方妤／即時報導
巴西前總統波索納洛。（路透）
巴西前總統波索納洛。（路透）

法新社報導，巴西政府官網13日公布帳戶報表，顯示前總統波索納洛在任四年間，其官方信用卡支出多達2760萬巴西里拉，也相當於超過500萬美元，引起人們關注。其中，他在一間平價餐廳花費2萬1000多美元，又有一天在一間麵包店花費約1萬700美元。

波索納洛不同於前任總統，他對總統信用卡支出等官方資料下令封存百年，但新總統魯拉已開始公開相關資料。波索納洛和團隊21名成員都能使用這張信用卡。

根據通膨調整，信用卡上的全部費用是魯拉2003年起擔任總統第一個四年任期的一半，但魯拉的花費主要用於出國時住宿費用。

波索納洛多次宣稱自己沒有用這張信用卡「刷過半毛錢」。但巴西瀏覽量第五大的網站Uol針對新公開的紀錄分析發現，波索納洛2019、2020和2021年度假期間花費，相當於今天超過23萬5000美元。

帳單上的食物開銷也很驚人。該信用卡曾在亞馬遜地區羅賴馬州（Roraima）城市博阿維斯塔（Boa Vista）一間餐廳支付超過2萬1000美元的帳單，金額足以點2000份餐廳最貴的菜。這張卡在波索納洛執政四年間，曾在里約熱內盧一間麵包店支付超過7萬1000美元，而某次單筆費就刷了近1萬1000美元，時間點在波索納洛兒子舉行婚禮的隔天，也是波索納洛支持者發起騎車穿越里約街頭集會前夕。

波索納洛 信用卡 巴西

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