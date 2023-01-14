我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

法國爭論是否規定「學生穿制服」 第一夫人表態支持

編譯中心／綜合13日電
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）表態支持學生穿制服。（Getty Images）
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）表態支持學生穿制服。（Getty Images）

法國社會持續爭論是否應規定學生穿制服，極右派也正在國會力推強制全國學校統一穿制服的法案。法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）加入辯論，支持學生穿制服。

中央社引述法新社報導，法國本土所有公立學校均未強制規定學生穿制服，現任教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）也反對制定相關法律。

法國政府正規劃把退休年齡從62歲延後到64歲，工會下週將發起大規模罷工，但法國媒體今天持續關注學生制服引發的爭論。

69歲的碧姬．馬克宏曾是高中戲劇教師。根據「巴黎人日報」（Le Parisien）昨天刊出的訪談，她說自己在學生時代穿過制服。

碧姬．馬克宏回答一名14歲女生的問題時說：「我在學生時期穿過制服，穿了15年的深藍短裙、深藍毛衣。我覺得不錯。」

她還表示：「穿制服抹去了差異，節省了時間。一早選擇要穿什麼衣服是很花時間的事，（買名牌衣服）也花錢。所以我贊成學生穿制服，但設計要簡約，又不會太沉悶。」

有7位民眾在這場訪談中與碧姬．馬克宏對話，他們談了許多議題，除了學校制服，還有性騷擾、帶手機上學、拼字問題和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）早餐喝的果汁。

歷史學者列李佛瑞（Claude Lelievre）說，穿制服的規定最早是在拿破崙（Napoleon）時代於法國中學實施。

有些公立學校一直到1960年代都還保留穿制服的規定，但在1968年5月的學生運動之後，這類措施大多已經取消。

如今，只有極少數學生需要穿制服，例如在軍事院校或一些私立學校。

在法國的海外領地，穿制服倒是比較常見。舉例來說，馬丁尼閣島（Martinique Island）約有1/3的公立學校規定要穿制服。

法國極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National）今天在國民議會提出7項法案，其中一項攸關學校制服。

國民議會議員瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）雖已卸下國民聯盟黨主席一職，但在黨內仍舉足輕重。

她主張，規定學生穿制服是抵抗「伊斯蘭教主義者」壓力的一種方法，也有助於終結學生「競相穿著更昂貴、更奢華、更流行服飾」的現象。

雖然右翼的「共和黨」（Les Republicains）應該會支持這項法案，但一般認為國民議會仍可能予以否決。

馬克宏率領的中間偏右「復興黨」（Renaissance）在這個議題上意見分歧，恩迪亞耶一再表態反對強制學生穿制服。他上週說，「我不想立法規定這一點」，況且學校已經有權自由決定是否穿制服了。

左派也堅決反對規定學生穿制服。

極左派的「不屈法國」（La France Insoumise）國民議會議員寇比雅（Alexis Corbiere）今天說，真正的問題在於學生能否獲得優質教育，許多享有特權的家庭都已經把孩子送到私校就讀，「穿一樣的T恤、短裙解決不了問題」。

「歐洲生態綠黨」（EELV）國民議會議員羅梭（Sandrine Rousseau）也主張，制服無助於減少教育不平等問題。她在推特（Twitter）發文說：「必須大舉投資公立學校，給予教師應有的薪資。」

馬克宏 公立學校 教育部

上一則

波索納洛涉慫恿鐵粉闖國會 巴西檢聲請法院調查

下一則

梨泰院慘案調查74天 移送23人 家屬不滿：放生高官

延伸閱讀

馬克宏出馬力邀 法國足球隊始短暫現身會球迷

馬克宏出馬力邀 法國足球隊始短暫現身會球迷
世足賽／馬克宏多次「強擁」姆巴佩 挨批蹭熱度作秀

世足賽／馬克宏多次「強擁」姆巴佩 挨批蹭熱度作秀
世足賽／馬克宏邀法3受傷大將 到場看冠軍賽助威

世足賽／馬克宏邀法3受傷大將 到場看冠軍賽助威
馬克宏發言惹議後撇不合 主辦會議助烏克蘭過冬

馬克宏發言惹議後撇不合 主辦會議助烏克蘭過冬

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款