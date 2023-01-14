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梨泰院慘案調查74天 移送23人 家屬不滿：放生高官

編譯中心／綜合13日電
南韓梨泰院去年10月底發生踩踏事件，釀成159人死亡。（歐新社）
南韓梨泰院去年10月底發生踩踏事件，釀成159人死亡。（歐新社）

震驚全球的南韓梨泰院踩踏事件調查結束，南韓警方13日指出，準備不足和應對處置不當是該事件造成159人死亡的主要原因，並向檢方移交包括首爾警察廳長等23名涉案公務員，其中六人被捕，家屬不滿放生高級政府官員。

路透報導，去年10月29日在夜店雲集的梨泰院，數萬名年輕的狂歡民眾湧入狹窄巷道，慶祝3年來第一個沒有防疫限制措施的萬聖節，沒想到發生嚴重踩踏事故。

首爾警方成立特別調查本部，花了74天調查，13日公布結論。負責調查的官員孫濟漢說，儘管高密集度的人群很可能導致事故發生，但包括警方在內的當局沒有制定安全措施，且在接獲求救報案電話後也沒有採取適當措施。孫濟漢告訴記者：「誤判形勢、延誤分享資訊以及相關機構之間缺乏協調合作，種種原因造成大量人員傷亡。」

南韓警方特別調查本部已將首爾警察廳廳長在內等23人移送檢方。但死者家屬和反對黨國會議員批評警方調查未能追究高層官員的責任。

代表死者家屬的團體負責人李鍾哲（Lee Jong-chul，音譯）在首爾檢方辦公室告訴記者：「我們有很多問題還沒得到答案。我們來到這裡是為了發表受害者聲明，並期待有更好、更廣泛的調查。」

南韓 警察 梨泰院

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