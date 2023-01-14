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美國駁尹錫悅 重申朝鮮半島無核化原則

編譯中心／綜合13日電
南韓總統尹錫悅日前稱南韓可能部署戰術核武，或自主製造核彈頭。（路透）
南韓總統尹錫悅日前稱南韓可能部署戰術核武，或自主製造核彈頭。（路透）

南韓國際廣播電台（KBS）13日報導：針對南韓總統尹錫悅11日提及自主擁核的可能性，美國政府12日重申朝鮮半島無核化原則，並將重點置於加強延伸威懾之上。

白宮國家安全委員會發言人柯比昨在記者會上回答相關提問時表示，拜登總統已承諾將實現韓半島完全無核化，這一承諾沒有變化。柯比說，南韓政府已明確表示不追求擁有核武器，「不過美韓正就共同擴大延伸威懾進行討論，我們將朝這一方向予以推進」。

美國國防部發言人賴德也在記者會上表示，美國的政策仍聚焦於韓半島完全無核化，「我們正與地區同盟國南韓及日本一道守護安全與穩定，並為防止遭到北韓等國家的攻擊保持合作」。

尹錫悅11日在聽取國防部新年工作報告時表示，如果北韓的挑釁升級，南韓也可以部署戰術核武器或自主擁核。他稱，屆時憑藉南韓的科學技術實力，可在短時間內實現這一目標。

東亞日報報導，首爾大學原子核工程系教授徐均烈說：「南韓已掌握擁核國家水準的再處理、濃縮技術，只要做出決斷，6個月內就能製造2萬噸級試驗品。」他並表示，雖然減輕核彈頭的重量是一項「精密的工作」，但三星或LG電子等企業已擁有必要的高水準技術，因此6個月的時間對南韓製造輕型彈頭來說 「綽綽有餘」。

對此，國防部次官申範澈在接受電台採訪時表示，尹錫悅並非主張自主擁核。雖然在「如果情況繼續惡化這一前提下，從維護我們自身生存權的層面可作多方面考量，但總統最終想要強調的是延伸核威懾」。

南韓 國防部 北韓

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