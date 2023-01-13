我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

阿根廷2022年通膨94.8% 30年來新高

編譯中心／綜合12日電
阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。圖為布宜諾斯艾利斯民眾購買蔬果。（路透）
阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。圖為布宜諾斯艾利斯民眾購買蔬果。（路透）

阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）12日表示，阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。

拉丁美洲第3大經濟體阿根廷是世界上通膨率最高的國家之一。但12月通膨月增5.1%，較7月峰值7.4%呈逐月下降趨勢。儘管如此，與2021年的50.9%通膨率相比，2022年度通膨大幅飛漲。阿根廷政府設定2023年通膨目標為60%。

對大多數阿根廷人來說，去超市買菜實在令人沮喪。現年66歲的退休化學家拉塔諾（Julian Rattano） 說：「當你站在貨架前分析價格，就好像在挑選珠寶一樣。」

去年阿根廷的日常必需品價格每月、甚至每週都在上漲。諮詢公司Abeceb表示，在2022年，1公升牛奶價格上漲320%、食用油價飆升456%，而1公斤糖的價格則飆升490%。服裝和鞋類的漲幅最大，超過120%；飯店和餐廳的漲幅則將近109%。距離阿根廷大選僅剩9個月，物價飆漲對政府來說是個壞消息。

2022年通膨飛漲94.8%，這是自1991年時任總統孟年（Carlos Menem）執政期間通膨率超過171%以來，最糟糕的年度數據。多年來阿根廷一直在與經濟危機奮戰；過去12年中，每年通膨率都動輒達兩位數。

通膨由諸多因素所造成，包括持續的赤字支出、不斷的貨幣貶值，以及諸如影響能源和穀物價格的烏克蘭戰爭等外部因素。

油價 退休 2023

上一則

韓國梨泰院踩踏159死 調查結果：準備不足、處置不當

下一則

拒上烏克蘭戰場 俄24歲職業軍人被判5年徒刑

延伸閱讀

美通膨連6降 升息可望放緩 物價壓力仍重

美通膨連6降 升息可望放緩 物價壓力仍重
共和黨要砍國稅局數百億預算 拜登：將會惡化通膨

共和黨要砍國稅局數百億預算 拜登：將會惡化通膨
通膨紓困金發放 延長至2月

通膨紓困金發放 延長至2月
衰退在即 Pimco：債優於股

衰退在即 Pimco：債優於股

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20

超人氣

更多 >
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議
副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職

副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職