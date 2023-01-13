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法國核反應爐復工 重返電力出口國：可供45萬戶1年用電

編譯中心／綜合12日電
法國主要電力來源核能電廠逐漸復工，今年起重回電力淨出口國之列。圖為法國卡特農核電廠外觀。（路透）
法國主要電力來源核能電廠逐漸復工，今年起重回電力淨出口國之列。圖為法國卡特農核電廠外觀。（路透）

隨著法國主要電力來源核能電廠逐漸復工，人民終於從斷電威脅中解脫。全國電力傳輸網絡表示，得力於暖冬與離岸風電，法國不僅不再缺電，更自今年起重回電力淨出口國之列。

去年2月俄烏戰爭開打後，俄羅斯報復歐盟制裁而切斷天然氣供應，加上法國56座核能電廠反應爐中，竟有32座因冷卻系統管線腐蝕問題或年度維修而暫停運作，導致法國電力供給拉警報。

根據世界報（Le Monde）報導，在法國電力集團（EDF）緊急趕工下，停工反應爐數量在昨天已降至12座，相當於近8成已恢復運作。全國電力傳輸網絡（RTE）10日發布新聞稿指出，2023年起，法國再度成為電力出口國，「自元旦起，電力淨出口達到1.4百萬兆瓦時（TWh），等同45萬戶人家一年的用電量」。

除了主因核能反應爐逐漸修復完成回歸運作外，全民節電有成、9月開工的首座離岸風電場全力運作，都是電力供給無虞的原因。另外，暖冬也扮演關鍵角色，讓暖氣消耗大幅減少。

但能源專家高德柏格（Nicolas Goldberg）也提醒，「要保持謹慎，因為如果2月寒流來襲或風力減弱，情況可能說變就變」。

法媒分析，過去EDF提供給各大電力供應商的批發價，從2021年初的每兆瓦時（MWh）50歐元（約53.9美元）激增到2022年夏天的700歐元（約755.5美元）。如今法國電力供應逐漸回穩，給電力供應商的批發價格也得以逐步下降，目前已降至約100歐元（約107.9美元）。

然而法國電力已經民營化，由10多家能源供應商分食市場，而電力價格也是由各家供應商依照不同的合約條件提供給消費者，合約一般每6個月更新一次。換言之，隨著發電量回溫，電價的下滑很可能無法第一時間反映至民眾的電價帳單，恐怕也無法立即為荷包止血。

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