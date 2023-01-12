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2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔

中央社／布魯塞爾12日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人今天表示，逾10位歐盟高官將於2月2日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）與烏國政府成員會面，亦即歐盟與烏克蘭峰會的前一天。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月3日將與歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）和執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）開會討論金援和軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

烏克蘭總統府先前已宣布，3位首長的峰會將在基輔舉行，但歐盟理事會尚未證實地點。

歐盟執委會發言人史賓諾特（Dana Spinant）告訴法新社，27位執行委員當中，「大約15位委員」可能訪問基輔參與會議，此說證實政治新聞機構Politico的報導。

她說，與會執行委員負責的業務與烏克蘭相關，像是「財政議題、歐盟成員地位問題或能源」，但名單尚待敲定。

她表示，這次訪問將展現「我們與烏克蘭合作的廣度」，以及歐盟對烏克蘭的支持。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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