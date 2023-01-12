英推新法 限6大行業罷工須維持基本服務

英國政府10日向議會提交反罷工法案，要求六大關鍵公共服務行業，須在罷工期間仍維持「最低限度」服務。（路透）

近期英國 各行業罷工 導致民生大亂，政府10日向議會提交了一項反罷工法案，要求公共交通、醫療、教育 、消防等六大關鍵公共服務行業，須在罷工期間維持「最低限度」服務。根據該法案，雇主有權起訴違規工會及開除違規工人。不少受罷工困擾的民眾對此表示支持，反對黨工黨和各大工會則強烈抗議，批評侵犯罷工權。

BBC報導，英國政府9日與工會的談判沒有取得突破，未能阻止下一步罷工計劃。英國政府10日向議會提交反罷工法案，要求公共交通、醫療、教育、消防救援、邊境安全、核設施退役等關鍵行業在罷工期間保持「最低限度」的服務。

該法案並未對「最低限度」作出具體規定。據英媒報導，法案規定，僱主和工會必須在罷工開始前進行協商。隨後，僱主可向工會發出「工作通知」，指明哪些工人需要在罷工期間繼續工作。若工會拒絕遵守新規，雇主有權起訴工會，要求其賠償罷工造成的損失；若工人拒絕遵守新規，僱主可將其解雇。

對此，當局強調，新法案與西班牙、法國等歐盟成員國已經實施的法規相似，不會觸犯歐洲人權法。有網友諷刺保守黨政府說：「如果罷工的醫護和急救人員會被開除，那麼英國政府也應該被解僱，因為他們沒有提供最低限度的服務。」

英國投行Panmure Gordon估計，去年6月持續至今的罷工浪潮已造成約32億英鎊（約39億美元）的經濟損失；聖誕節和新年假期受到的衝擊尤為嚴重。負責救護車等服務的數千名急救人員11日繼續新一輪罷工，英格蘭和威爾斯大部分地區受到影響。