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疫情封鎖邊境 去年脫北者僅67人

編譯中心／綜合11日電
朝鮮媒體大力宣傳領導人的金正恩愛民的形象，凸顯「不眠不休的辛勞」。（韓聯社）
朝鮮媒體大力宣傳領導人的金正恩愛民的形象，凸顯「不眠不休的辛勞」。（韓聯社）

南韓統一部10日表示，2022年棄朝投韓人員（又稱脫北者）共67人，其中男性35人，女性32人。全年棄朝投韓人數較2021年的63人增加6.3%，但與2020年的229人相比，減少70%以上。統一部官員分析稱，新冠疫情造成朝中邊境封鎖、第三國限制過境等因素導致近兩年投奔南韓的朝鮮居民人數大減。而北韓媒體為掌握民心，則以報導北韓領導人金正恩「不眠不休的辛勞」，來大力宣傳領導人的「愛民」形象。

北韓《勞動新聞》報導，金正恩對懇求他好好休息的幹部們說，節日是人民的財富，「如果黨中央（自己）休息，何時才能實現國家繁榮的理想」。金正恩還稱，「我始終心懷兩個願望，一個是希望盡早建設讓人民過上好日子的共產主義理想國家，另一個就是睡個好覺。」

北韓中央電視台去年10月播放的紀錄片，也展現了金正恩在專用列車上不闔眼忙辦公的場景。

但有觀點指出，考慮到南韓情報機構曾透露金正恩飽受失眠困擾，所謂「不眠不休的辛勞」可能是其身體有恙。南韓國家情報院曾於2016年7月在國會情報委員會全會上報告稱，金正恩因擔心遭暗殺飽受失眠困擾。

此外，對於金正恩日前在勞動黨八屆六中全會上揚言「讓核彈頭數量呈幾何級數增長」的情況下，南韓專家預測，到2026年朝鮮將至少擁有100枚核彈頭。

南韓北韓大學院大學教授金東葉表示，專家們的估測不盡相同，籠統推測朝鮮目前擁有的核裂變材料足以制造30到40多枚核彈頭。

金東葉還預測了朝鮮今年的四大軍事課題，分別是以正常仰角發射「火星-17」型洲際彈道導彈驗證大氣層再入技術、公開核潛艇項目成果、實際發射潛射彈道導彈、洲際導彈級固體火箭地面點火試驗。

金正恩 南韓 北韓

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