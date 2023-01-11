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極端熱浪 去年氣溫史上第5熱

編譯中心／綜合10日電
奧地利南部塞默靈一處滑雪場八日因缺雪關閉。歐洲地區今年冬季呈現暖冬缺雪狀況，歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」十日表示，去年是史上第五熱年分。(Getty Images)
奧地利南部塞默靈一處滑雪場八日因缺雪關閉。歐洲地區今年冬季呈現暖冬缺雪狀況，歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」十日表示，去年是史上第五熱年分。(Getty Images)

2022年全球仍籠罩暖化陰影，歐盟氣候研究組織「哥白尼氣候變化服務」10日表示，歐洲、中國等地夏季極端高溫，讓2022年成為氣象史上第五熱年份。此外，由於暖冬降雪少，造成 歐洲滑雪場關閉或減少開放坡道。

紐約時報報導，該組織說，過去八年是史上最熱的八年，2016年仍是史上最熱一年。就歐洲地區而言，去年夏季是歐洲最酷熱的夏季，去年也是歐洲史上第二熱年份，僅次於2020年。

其他研究顯示，歐洲熱浪頻率和強度增加速度，超過全球其他地區，原因除了暖化，還包括大氣和海洋循環改變。

哥白尼氣候變化服務主任布諾坦普說，暖化趨勢從前工業化時代開始，去年成為史上第五熱年份「完全不讓人意外」，「現在真正寒冷的年份才是稀罕事件」。

除了歐洲，其他地區去年也感受到暖化影響。中國東部和中部、巴基斯坦和印度去年都經歷漫長而極端熱浪，巴基斯坦雨季水患淹沒全國大部分地區。在美國西部，高溫和乾燥導致嚴重野火災情。

這份氣候報告也提到，大氣中二氧化碳和甲烷等引發暖化效應的溫室氣體，濃度持續增加。目前大氣中的二氧化碳濃度是200萬年來最高。

據悉，歐洲阿爾卑斯山目前處處可見棕色山坡和少量積雪，與遊客期待的冬季仙境大異其趣，專家說，這是因為近日來歐洲呈現極端暖冬天候，全歐1月份高溫紀錄已被打破。

中央社引述法新社報導，從奧地利到法國、義大利和瑞士，滑雪坡道的積雪已逐漸消失，且由於氣溫過高，甚至無法製作人造雪。許多地勢較低的滑雪場不得不關閉。

暖化 滑雪 高溫

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