日連5年奪冠最強護照 共193國免簽 星韓緊追

2023首季亨利護照指數排名

2023 年第一季全球護照指數 榜，移民顧問公司Henley & Partners在10日發布2023年首季亨利護照指數（The Henley Passport Index），排名第一的是獲得193國免簽入境的日本，連五年成為全球最強護照；南韓與新加坡以192國並列第二。

據報導，德國與西班牙並列第三，可免簽進入190國；美國與比利時、紐西蘭、挪威、瑞士共同排名第七，可入境186國；台灣排35，可免簽入境145國；中國則排名第66，阿富汗則仍位居最後一名位置，比日本少166個免簽國，僅可免簽入境27國。

數據顯示，雖然亞洲國家仍名列前茅，但波灣國家護照實力持續上升。過去10年，阿拉伯聯合大公國排名大幅上升49名，其他波灣國家如科威特跟卡達，今年也預計會跟歐盟簽署免簽證 協議，排名料將進一步上升。

這項護照指數榜是根據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，調查護照能以免簽、落地簽證、電子簽證等形式進入的國家和地區的數量進行排名。

移民顧問公司主席Christian H. Kaelin表示，公司對免簽證旅遊與全球經濟准入之間關聯的最新研究揭示，護照實力在具體財務方面的意義。對於全球公民來說，衡量他們的護照所提供的經濟流動性和財務機會的更好標準是，查看他們免簽證獲得的全球GDP百分比。

該公司最新研究表明，全世界只有6%的護照可以讓其持有人免簽證進入全球70%以上的經濟領域。在世界 227 個目的地中，只有17%的國家／地區允許其護照持有人免簽證進入其中的75%或以上。

亨利護照指數（Henley Passport Index，HPI）是根據普通護照持有人（相對於外交護照持有人）的旅行自由對各國進行的全球排名。該指數始於2006年，名為亨利與合作夥伴簽證限制指數（HVRI），並於2018年1月修改為現名。