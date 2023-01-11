疑涉參與反政府示威 伊朗前總統之女判刑5年

伊朗頭巾事件引發大規模抗爭，官方派出鎮暴部隊，並管制網路。（歐新社）

伊朗 前總統拉夫桑雅尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）之女10日透過律師表示，她疑似因為參與近期的反政府示威，遭法院判處5年監禁。

路透社引述伊朗學生通訊社（ISNA）報導稱，律師並未說明費絲（Faezeh Hashemi）是因為哪些罪名而遭判刑。不過，德黑蘭檢方去年曾以進行「反體制宣傳」的罪名起訴費絲。

伊朗國營媒體去年9月報導，在「艾米尼（Mahsa Amini）之死」引發的示威活動期間，費絲因「煽動騷亂」而被捕。

該名律師在推特發文稱，「費絲女士被逮捕後，遭判入獄服刑5年，但這並非最終判決」。

2012年，費絲因「反國家宣傳」遭判入獄並被禁止從事政治活動。相關事件可追溯到2009年充滿爭議的總統大選。她的父親拉夫桑雅尼於2017年逝世。

拉夫桑雅尼主張實施經濟自由化和改善與西方關係的務實政策，引來狂熱支持者和激烈批評者。

此外，聯合國 10日表示，伊朗正將死刑當作武器，以恐嚇民眾並鎮壓異議，且未經正當程序處決示威者之舉相當於「國家核准的殺戮行為」。

中央社引述法新社報導，日內瓦聯合國人權辦公室（United Nations Human Rights Office）表示，伊朗的反政府示威活動已延燒近4個月，德黑蘭已因此處決4人，還有2人即將遭受極刑，且據報至少還有17人被判死刑。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的辦公室指出：「伊朗政府正將刑事訴訟 和死刑當作武器，以懲罰參加示威活動的個人，同時製造民眾的恐懼，以剷除異議，此舉已違反國際人權法。」