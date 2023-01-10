金正恩39歲生日低調 被爆曾確診 英媒：傳酒後常流淚

北韓領導人金正恩（中）被爆年初曾確診，圖為他觀看新年演出。（視頻截圖）

北韓 領導人金正恩 8日過39歲生日，但北韓官方媒體當天沒有進行相關報導，北韓日曆上也沒有對當天做特別標註。

韓聯社報導，北韓通常指定領導人生日為法定節假日，已故領導人金日成生日（4月15日）和金正日生日（2月16日）分別被命名為「太陽節」和「光明星節」。

金正恩的生日暫未被列為法定節假日，北韓至今不曾舉行特別的紀念活動或有所提及。韓聯社在中國獲取到的朝鮮2023年掛曆上，1月8日沒有任何特別標註。其父金正日於1974年被定為金日成的接班人，但直到1982年40歲生日之際，其生日才被指定為公休日。1994年金日成去世後，北韓次年宣布金正日生日為「民族最大節日」。

另外，據英國每日電訊報報導，金正恩恐步入「中年危機」期，可能使朝鮮半島局勢出現新的不安因素。

每日電訊報根據近年來觀察到的金正恩周邊的諸多場面，分析他的心理狀態。報導稱，他因為肥胖 出現各種健康問題，「他不顧醫療團隊和夫人李雪主的勸阻，仍保持大量抽菸飲酒的習慣。」

報導引述南韓前統一研究院院長崔鎭旭的說法稱，「聽聞他飲酒後經常流淚」，「他出於極度孤單和高壓的狀態」。

「與三年前相比，現在他可能更加清楚地意識到自己並非是永生不死的」，北韓問題專家、首爾國民大學博士後研究員沃德（Peter Ward）說，「而且今年初他顯然也感染了新冠肺炎。」

報導提到，平壤政權似乎也承認金正恩健康疑慮，勞動黨悄悄地在執政黨等級制度中設立前所未有的職位──「第一祕書」（相當於總書記代理人）。沃德說，這似乎是因為擔心金正恩的健康。