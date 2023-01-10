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英禁一次性塑膠餐具 年減50億件垃圾

編譯中心／綜合9日電
英國將全面禁止英格蘭地區使用一次性塑膠餐具，估計每年可減少50億件垃圾。（取材自Unsplash）
英國將全面禁止英格蘭地區使用一次性塑膠餐具，估計每年可減少50億件垃圾。（取材自Unsplash）

為減少環境汙染，英國證實，將全面禁止英格蘭地區使用一次性塑膠餐具，諸如塑膠刀叉湯匙、盤子與托盤等，新禁令有助每年減少五十億件塑膠垃圾，民眾可改用其他生物可分解式的餐具取代，以解決該國嚴重的塑膠垃圾問題。

中央社引述衛報報導，數據顯示英格蘭地區每年使用約11億個一次性盤子，以及42.5億件塑膠餐具，但當中僅有10%使用後會回收。

根據研究，外帶食物和飲料使用的一次性塑膠容器與餐具，在全世界海洋廢棄物當中占最大比率。

現任環境大臣柯菲（Therese Coffey）表示，「一支塑膠叉子要花上200年才能分解，也就是它會存在於垃圾掩埋場，或污染我們的海洋長達兩個世紀。」「這項新禁令將帶來巨大影響，能夠停止數十億件塑膠製品成為汙染物，並為下一代保護自然環境。」

蘇格蘭與威爾斯地區早已實施類似禁令，英格蘭地區則是在2020年禁止使用塑膠吸管、攪拌棒以及棉花棒。

英國政府考慮禁用一次性塑膠餐具，先前受到環保倡議人士歡迎，儘管有人批評政府動作太慢，或是禁令對象太少，也有人強調必須從源頭開始減少廢棄物產生。

綠色和平組織英國分部（Greenpeace UK）政治倡議人士蘭德爾斯（Megan Randles）對這項舉措表示歡迎，但警告說：「這就像是拿來一支拖把，而非直接關掉水龍頭。」

她表示：「我們需要政府提出有意義的減塑策略，這意味著要提出減塑目標，以及妥善的再利用機制。」

英國

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