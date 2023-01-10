教宗譴責對烏戰爭 批伊朗處死示威者

俄烏戰爭及伊朗 處死頭巾示威者，持續引發各界關注，天主教宗方濟各 （Pope Francis）表示，如在烏克蘭戰事般平民地區成為他所稱無差別摧毀的攻擊目標，是犯下「反上帝與反人道罪」；他並譴責伊朗用死刑對付爭取女權示威者及美洲民主衰弱。

中央社引述路透報導，教宗方濟各9日向派任至梵蒂岡的各國外交官發表年度演說，內容通常是對全球情勢概括評論，因此被外界非正式稱為他的例行「世界局勢」演說。

方濟各提到「在烏克蘭的戰爭，隨之而來的死亡與破壞，對民間基礎設施的攻擊，造成生命不僅死於砲火與暴力行為，也死於飢餓和冰凍嚴寒」。他接著引述一道宗座憲令表示：「目的為了無差別摧毀整座城市或有人居住的廣大地區，而採取的任何戰爭行為，都是反上帝與反人道的罪行，必須受到堅決且毫不含糊的譴責。」

另外，方濟各譴責德黑蘭以死刑對付示威者，是伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月在警方拘留後死亡、掀起全國頭巾示威潮以來，教宗對相關事件做出的最強力評論。

方濟各表示：「在繼續實施死刑的地方，生命的權利同樣受到威脅。例如伊朗近期出現要求女性尊嚴獲得更大尊重的示威後，近幾天所發生的（處死）情況。」他說：「死刑不能夠被用來伸張標榜的國家正義，因為它既不構成威懾力，也不能還給被害人正義，只會激起更多報復的渴望。」