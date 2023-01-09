英國首度發射衛星 由波音747噴射機在高空發射火箭

一架改良型的波音747噴射機預定在當地時間9日晚間9時45分到11時之間，從英格蘭紐奎的康瓦爾航太港起飛，這架飛機的機翼下載著「發射者一號」火箭，將在3萬5000英尺高空發射火箭，把衛星送上軌道。圖為「發射者一號」火箭。（路透）

英國 億萬富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的維珍軌道控股公司（Virgin Orbit Holdings）8日表示，英國首次太空 發射任務正在進行最後準備工作，預定在當地時間9日晚間9時45分到11時之間，一架改良型的波音747噴射機將從英格蘭紐奎（Newquay）的康瓦爾航太港（Spaceport Cornwall）起飛，這架飛機的機翼下載著「發射者一號」（LauncherOne）火箭，將在3萬5000英尺高空發射火箭，把衛星送上軌道。

維珍軌道執行長哈特（Dan Hart）表示，這架名為「宇宙女孩」（Cosmic Girl）的波音747非常堅固，將爬升到雲層上，再發射火箭。不過，天氣監測到有側風，並可能有雷擊。

哈特表示，這次發射任務將為客戶發射9枚衛星。維珍軌道過去通常在美國加州 的莫哈維沙漠（Mojave Desert）發射衛星，這次首度在英國發射，原計畫在聖誕前發射，但數度因發射前最後一分鐘出狀況而延期。

在9日發射之前，維珍軌道已完成除了點火之外的整個發射流程預演，在預演中，「發射者一號」火箭已裝上燃料，並進行倒數測試。