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暖冬救了歐洲 普亭把能源武器化這一招踢鐵板

編譯葉亭均／綜合外電
德國燃煤發電廠。（歐新社）
德國燃煤發電廠。（歐新社）

俄羅斯總統普亭計畫把能源當作武器來脅迫歐洲的做法，至少現在看來是失敗的。

溫和的暖冬天候、更廣泛的天然氣供應來源，再加上減少需求的措施發揮效益，歐洲的天然氣存量依然接近滿量，價格也大幅下滑至俄烏戰爭前的水準。隨著過去一個月情勢大幅轉變，歐洲可能已經安度危機最糟狀況。

雖然寒流或運輸干擾仍可能導致能源市場出現混亂，但關於歐洲能夠安度本季與下個冬季的樂觀看法正在提升。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在訪挪威的一趟旅程中表示：「迄今所見，已避免了發生全面經濟崩潰、歐洲產業核心崩潰的危險。」挪威已經取代俄羅斯，成為德國最大天然氣供應國。

這場由俄羅斯在去年2月入侵烏克蘭所引爆的危機，已經導致歐洲因能源價格飆漲損失接近1兆美元。各國政府以超過7000億美元的資金規模協助企業和消費者減緩衝擊，同時忙著降低對俄羅斯能源的依賴，尤其是天然氣。

歐盟已不再從俄羅斯進口煤與原油，而天然氣輸送也已大幅減少。歐盟彌補缺口的方式，是靠著增加挪威的天然氣供應，同時擴大從卡達、美國和其他天然氣生產國進口LNG。

在德國，天然氣儲氣設施存量達到約91%，遠高於一年前的54%，當時俄羅斯曾經讓它能控制的天然氣儲氣設施存量一空。此後，德國總理蕭茲政府則把俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）在德國的事業國有化，並且耗資數十億歐元協助儲氣設施補充存量。

此外，產業與家庭的能源節省措施，再加上1月寫下數十年來最暖氣溫，也協助保留了能源儲備。

德國網絡監管機構主管穆勒表示：「我們非常樂觀…我們儲氣設施今年初的天然氣愈多，我們下個冬季面臨再度填滿它的壓力和成本就愈小。」

現在基準的天然氣價格已經回落到去年8月創下高點紀錄的五分之一，儘管較便宜的價格可能引發需求上揚，但用量仍在下滑中，這是經濟景氣疲弱的跡象之一。此外，風力和太陽能等再生能源發電量提升，也帶來幫助。

天然氣 俄羅斯 德國

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