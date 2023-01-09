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伊朗再處決示威者 換上強硬派警察首長 稱提升執法力

編譯中心／綜合8日電
伊朗國營電視台發放影片顯示，卡拉米（左）與侯西尼（右）上月5日出席審判。他們被指殺害一名安全部隊成員，已被處決。（Getty Images）
伊朗國營電視台發放影片顯示，卡拉米（左）與侯西尼（右）上月5日出席審判。他們被指殺害一名安全部隊成員，已被處決。（Getty Images）

伊朗「頭巾示威」持續近4個月依舊方興未艾，當局再處死兩名示威者，消息一出引發國際憤慨，美、英、歐盟等紛紛譴責。與此同時，伊朗最高領袖哈米尼任命革命衛隊出身、因侵犯人權而遭美歐制裁的強硬派警官拉丹接任國家警察首長。

伊朗「米珊報」網站報導，22歲的卡拉米和39歲侯西尼7日受到絞刑，他們被控殺害伊斯蘭革命衛隊旗下安全部隊組織成員。卡拉米曾是國家空手道隊成員，卡拉米的父母說，他們委託的律師無法取得兒子的案件資料。侯西尼則是免費輔導兒童的志工，他的兄弟也被帶走，至今音訊全無。中央社引述法新社報導，根據相關官方消息統計，已有14人因這波動盪被法院判處死刑，已有4人被處決。

聯合國人權辦公室、國際特赦等指摘伊朗法院閉門審訊、根據逼供材料定罪和執行死刑。美國、歐盟、德國等亦予譴責，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「這些處決行動是伊朗政權鎮壓抗議活動的關鍵一環。」荷蘭外長傳召伊朗大使強調嚴重關切。

另一方面，伊朗最高領袖哈米尼7日任命將軍拉丹擔任警察首長，取代艾希塔利，稱要提升警隊執法能力。出生於1963年的拉丹，從伊朗伊斯蘭革命衛隊展開軍旅生涯，曾在2008至2014年擔任伊朗副警察首長，之後領導警方戰略研究中心。他曾鎮壓2009年抗議選舉不公和反政府示威，毆打、殺害和任意逮捕示威者，因侵犯人權問題而受美國、歐盟制裁。他也是組織道德警察要員，向來主張對違反伊斯蘭衣著規範婦女、留長髮的年輕男子加強執法。他還曾於2007年推行「公安計畫」，污衊異見人士為「惡棍」，再以公共安全為藉口逮捕。

伊朗異見網站Iranintl報導，消息人士說，哈米尼曾「嚴厲責罵」前警察首長艾希塔利「無能」。美國的伊朗專家推測，未來伊朗像艾希塔利的官員將被「更強硬人士取代」，維持對安全部隊的嚴謹控制。

伊朗 警察 歐盟

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