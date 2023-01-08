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波索納洛支持者闖國會、總統府 巴西當局驅散 逮200人

編譯張君堯／即時報導
巴西極右派前總統波索納洛的支持者為表達不滿，竟衝進巴西國會、最高法院和總統府，聲稱新總統魯拉的勝選「是竊取來的」，當局用了5個多小時才將抗議者驅散、更逮補至少200人。（取材自推特）
巴西極右派前總統波索納洛的支持者為表達不滿，竟衝進巴西國會、最高法院和總統府，聲稱新總統魯拉的勝選「是竊取來的」，當局用了5個多小時才將抗議者驅散、更逮補至少200人。（取材自推特）

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者為表達不滿，竟衝進巴西國會、最高法院和總統府，聲稱新總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的勝選「是竊取來的」，當局用了5個多小時才將抗議者驅散、更逮補至少200人

紐時報導，數以千計的抗議者湧入位於巴西首都巴西利亞（Brasília）的總統府，還有人擺出路障來阻礙警方，同時抗議者也進入國會、摧毀最高法院大樓內的窗戶，另外還有抗議者聚集在司法部前，警察只能從直升機上發射催淚瓦斯罐驅散人群。

經過超過5個小時，巴西當局才表示「國會、最高法院和總統府已清除抗議者」，司法部長指出「至少有200人被捕」，當地官員也提到「當局正在調查有關抗議者襲擊記者、砸碎政府大樓窗戶和攜帶刀刃武器的報導」。

現任總統魯拉1月1日正式上任，他在10月的決選中以不到2個百分點的差距擊敗波索納洛，並引發後者選民的不滿。據悉，此次嚴重抗議活動爆發時身在聖保羅的魯拉簽署緊急法令、允許聯邦政府進行干預並採取「任何必要措施」來恢復秩序。拉丁美洲及其他地區的政府也迅速譴責巴西的騷亂，並表示支持魯拉。

巴西 波索納洛 司法部

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