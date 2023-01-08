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拍到總統尿失禁 南蘇丹6記者洩露影片被捕

編譯中心／綜合7日電
南蘇丹總統基爾。（路透）
南蘇丹總統基爾。（路透）

71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）日前被媒體拍到尿濕褲子，6名記者據稱因洩露影片遭到逮捕，媒體維權團體6日呼籲將6人釋放。

中央社引述法新社報導，總部位於紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）引述媒體報導與知情人士說法表示，國營南蘇丹廣播公司（SSBC）旗下6名員工3日遭到國家安全局（NSS）探員逮捕。

保護記者委員會6日晚間發布聲明表示，6人因為去年12月在網路瘋傳的基爾失禁影片，正在接受當局調查。

媒體報導指出，基爾去年12月中旬出席一場高速公路落成典禮時，在唱國歌的環節突然失禁，褲管上的尿漬痕跡清晰可見，還在地上積了一攤。基爾起先甚至不知道發生了什麼事，隨後看向自己腳下，周圍的人也注意到他尿褲子，整場畫面都被現場媒體直播，隨後於網路上瘋傳。

保護記者委員會撒哈拉以南非洲代表蒙莫（Muthoki Mumo）表示，6人被逮捕「符合官員每當看到有不利報導時，安全部門人員就會任意逮人的模式」。

蒙莫表示，「當局應該無條件釋放這6名SSBC員工，確保他們可以繼續工作，不會受到進一步恐嚇或逮捕威脅」。

南蘇丹記者工會（Union of Journalists of South Sudan）也呼籲對於被捕6人的調查「迅速落幕」，稱6人可能知道「被洩漏給大眾的『特定影像』相關訊息」。

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