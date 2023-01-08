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前任搞破壞？巴西總統府漏水、沒家具、藝術品失蹤

編譯中心／綜合7日電
巴西總統官邸晨曦宮。（路透資料照片）
巴西總統官邸晨曦宮。（路透資料照片）

巴西新政府6日舉行首場會議時，新任第一夫人也忙得不可開交，稱總統府遭嚴重破壞、天花板漏水，還出現藝術品與家具遺失，被迫得收拾前總統波索納洛留下的爛攤。

中央社引述法新社報導，第一夫人「楊雅」達席瓦（Rosangela "Janja" da Silva）帶巴西最大電視台環球電視（TV Globo）參觀位於巴西利亞的總統官邸晨曦宮（Alvorada Palace），拍下極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政4年後留下的惡劣狀況。

她請攝影團隊拍下殘破不堪的地毯、地板受損、破掉的窗戶、有漏水痕跡的天花板及沒有家具的大型宴會廳等。

她說，總統官邸有為數不明的家具與藝術品不見、受損或任意擺在地上，該國20世紀著名藝術家迪·卡瓦爾坎蒂（Emiliano Di Cavalcanti）創作的一幅壁氈原放於圖書館，但被掛到陽光下「徹底損毁」。

56歲的達席瓦說她與總統將翻修總統府，修復受損之處，擺好所有家具與藝品後再搬進入住。

她告訴環球電視：「這棟建築列在國家史蹟名錄內。我們正考慮（在名錄內）增列一些條目，以防這種事再發生，即前任總統離開後卻帶走屬於國家的歷史文物。」

環球電視懷疑是前總統波索納洛破壞的，拉丁美洲通訊社Plenglish也推測波索納洛臨走時「惡意破壞」總統府，為魯拉添麻煩。達席瓦表示，魯拉對官邸狀况感到「失望」。

波索納洛在卸任前2天離開巴西，飛至美國佛羅里達州，目前無法取得他的說法。

巴西前總統波索納洛（前）。（路透資料照片）
巴西前總統波索納洛（前）。（路透資料照片）

波索納洛 巴西 攝影

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