羅馬特米尼車站治安隱憂 市長：加強巡邏檢查

義大利 首都羅馬最大且最重要的特米尼（Termini）車站近日發生重大攻擊事件，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）宣布將在車站周遭進行更仔細巡邏及檢查，設法為無家可歸者尋找合適收容所。

羅馬特米尼車站是羅馬最重要的交通樞紐，每天都有火車通往義大利各個主要城市和行駛國際線，是義大利相當重要的地標。但就像各國大城市車站一樣，車站常是治安問題所在，該車站也匯集並反映了義大利社會的弱點。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）7日報導，遊客抵達首都羅馬特米尼車站首先發現的往往是帳篷和髒亂，日落後，整個區域對遊客來說變得不安全。特米尼車站周遭和整個區域到處都是無家可歸者的迷你帳篷和臨時床。

去年12月31日跨年夜當天，特米尼車站發生重大攻擊事件，一名年輕的以色列 遊客遭到刺傷，使得特米尼車站的安全問題再次成為熱門話題。

「今日羅馬」（Roma Today）7日報導，羅馬市長嘉提葉里在一場活動中被媒體詢問要如何解決羅馬特米尼車站公共安全問題時，嘉提葉里表示，他將加強車站周遭夜間巡邏及檢查，以及設法為無家可歸者尋找合適收容所，以解決這項問題。