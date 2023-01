南蘇丹總統「公然尿失禁影像」遭外洩 國安逮官媒6名新聞工作者

南蘇丹總統基爾(Salva Kiir)2022年12月參加官方活動,卻被拍到明顯尿失禁,影像經外洩後迅速擴散。總部設在美國的新聞自由監管團體「保護記者委員會」(Committee to Protect Journalists, CPJ)6日報告,6名新聞工作者已因此事而遭國安部門拘留。

根據此前報導跟當時影像,基爾當時出席新路啟用典禮,卻在國歌響起時明顯失禁。他一開始還渾然不覺,但尿液沿著他的褲管而下,直到腳邊出現一攤不明液體,基爾跟隨行人員才似乎注意到發生了什麼事,轉播人員也趕緊把鏡頭轉開。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm