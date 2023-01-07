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南蘇丹總統「公然尿失禁影像」遭外洩 國安逮官媒6名新聞工作者

編譯周辰陽／即時報導
南蘇丹總統基爾2022年12月中參加官方活動，卻被拍到明顯尿失禁，影像經外洩後迅速擴散，新聞自由監管團體報告稱6名官媒新聞工作者已因此事而被國安部門拘留。資料照片。（美聯社）
南蘇丹總統基爾2022年12月中參加官方活動，卻被拍到明顯尿失禁，影像經外洩後迅速擴散，新聞自由監管團體報告稱6名官媒新聞工作者已因此事而被國安部門拘留。資料照片。（美聯社）

南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）2022年12月參加官方活動，卻被拍到明顯尿失禁，影像經外洩後迅速擴散。總部設在美國的新聞自由監管團體「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists, CPJ）6日報告，6名新聞工作者已因此事而遭國安部門拘留。

根據此前報導跟當時影像，基爾當時出席新路啟用典禮，卻在國歌響起時明顯失禁。他一開始還渾然不覺，但尿液沿著他的褲管而下，直到腳邊出現一攤不明液體，基爾跟隨行人員才似乎注意到發生了什麼事，轉播人員也趕緊把鏡頭轉開。

影片傳開後立即引發非洲各界譁然，有人質疑基爾是否仍適任南蘇丹領導人，也有人認為此事涉及倫理問題，還有人指出不該轉傳嘲諷70多歲長者的影片。據報導，當地獨立媒體掌握消息指出，國營南蘇丹廣播公司（South Sudan Broadcasting Corporation, SSBC）並未播放影像，警方則一直在尋找拍攝這起意外的新聞工作者。

根據CPJ報告，南蘇丹國家安全局（National Security Service）已依涉嫌未經授權發布影像，拘留了SSBC的6名新聞工作者，據指這6人分別是控制室的主管Joval Tombe與技術員Cherbek Ruben，攝影師兼技術員Victor Lado與Mustafa Osman，以及攝影師Joseph Oliver與Jacob Benjamin。

CPJ撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）代表穆莫（Muthoki Mumo）表示，6人被捕符合「每當官員認為報導不利時，安全人員就訴諸於任意拘留的模式」。她說，南蘇丹當局應該無條件釋放這6名SSBC工作人員，並確保他們可以在不受進一步恫嚇或逮捕威脅的情況下工作」。

攝影 南非

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