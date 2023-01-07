穿藍色夾克現身…普亭獨自赴克宮大教堂 參與東正教聖誕節禮拜

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜。 （美聯社）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）今天獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節 禮拜，並未與其他教徒一起參加公開慶祝活動。

俄羅斯新聞社（RIA）指出，這是普亭多年來首次在莫斯科，而非首都周遭地區慶祝聖誕節。

俄羅斯國營電視台播放兩段普亭在鍍金的聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation）內直播片段，當時東正教神父在主持午夜禮拜，即所謂的「聖禮儀」（Divine Liturgy）。

許多東正教徒是在1月6日到7日慶祝聖誕節。

穿著藍色夾克和白色高領毛衣的普亭是唯一參加禮拜的人，在電視轉播鏡頭切到莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的公開禮拜前，可以看到普亭在身上劃了好幾次十字。

普亭去年與數千人一起慶祝復活節，去年聖誕節在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸獨自度過。2021年，普亭在諾夫哥羅（Novgorod）參加公開的聖禮儀。

俄羅斯東正教會支持俄國在烏克蘭的戰爭。俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）5日呼籲俄烏雙方遵守普亭宣布的36小時聖誕休戰協議。

基里爾6日批評烏克蘭鎮壓一個與俄國有聯繫的東正教教會分會。烏克蘭安全部門搜查該教會擁有的房產，上月還指控一名高階神職人員，藉由支持俄羅斯的政策，進行反烏活動。