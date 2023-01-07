我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

穿藍色夾克現身…普亭獨自赴克宮大教堂 參與東正教聖誕節禮拜

中央社／莫斯科6日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜。 （美聯社）
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜。 （美聯社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜，並未與其他教徒一起參加公開慶祝活動。

俄羅斯新聞社（RIA）指出，這是普亭多年來首次在莫斯科，而非首都周遭地區慶祝聖誕節。

俄羅斯國營電視台播放兩段普亭在鍍金的聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation）內直播片段，當時東正教神父在主持午夜禮拜，即所謂的「聖禮儀」（Divine Liturgy）。

許多東正教徒是在1月6日到7日慶祝聖誕節。

穿著藍色夾克和白色高領毛衣的普亭是唯一參加禮拜的人，在電視轉播鏡頭切到莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的公開禮拜前，可以看到普亭在身上劃了好幾次十字。

普亭去年與數千人一起慶祝復活節，去年聖誕節在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸獨自度過。2021年，普亭在諾夫哥羅（Novgorod）參加公開的聖禮儀。

俄羅斯東正教會支持俄國在烏克蘭的戰爭。俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）5日呼籲俄烏雙方遵守普亭宣布的36小時聖誕休戰協議。

基里爾6日批評烏克蘭鎮壓一個與俄國有聯繫的東正教教會分會。烏克蘭安全部門搜查該教會擁有的房產，上月還指控一名高階神職人員，藉由支持俄羅斯的政策，進行反烏活動。

基里爾說：「讓我們為弟兄姊妹禱告，我們要有信心，相信這些惡毒的仇外心態總有一天會消失。」他並嘲笑烏克蘭試圖摧毀在烏國的教會是「可悲的企圖」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東...
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜。 （歐新社）

普亭 俄羅斯 聖誕節

上一則

「矮子」之子被捕引發武裝衝突 客機也遭波及、乘客驚恐尋求掩護

下一則

南蘇丹總統「公然尿失禁影像」遭外洩 國安逮官媒6名新聞工作者

延伸閱讀

普亭命不久矣？健康傳聞成烏克蘭宣傳武器

普亭命不久矣？健康傳聞成烏克蘭宣傳武器
無意停火 烏克蘭情報局：俄國將再下令動員50萬新兵

無意停火 烏克蘭情報局：俄國將再下令動員50萬新兵
俄羅斯宣布停火 烏克蘭控訴火箭彈轟民宅

俄羅斯宣布停火 烏克蘭控訴火箭彈轟民宅
慶東正教聖誕 普亭下令停火36小時 烏克蘭不領情

慶東正教聖誕 普亭下令停火36小時 烏克蘭不領情

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
英國哈利王子在自傳《Spare》揭露自己在阿富汗的戰鬥勤務期間殺死了25名神學士武裝分子，遭控背叛軍中同袍、還會挑起恐怖分子的報仇欲望。資料照片。（路透）

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

2023-01-06 03:19
烏克蘭軍方3日表示，烏軍在去年12月31日針對烏克蘭南部赫松地區（Kherson）一帶進行突襲，造成500名俄軍傷亡，是對俄軍的一次毀滅性打擊。(路透)

再一次毀滅性打擊 烏軍：在南部戰線造成500俄軍傷亡

2023-01-03 20:05
烏克蘭馬克耶夫卡市(Makiivka)一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。(美聯社)

征烏俄軍遇襲 大批官兵陣亡 國內怒氣加劇

2023-01-03 14:34

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成