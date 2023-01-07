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「矮子」之子被捕引發武裝衝突 客機也遭波及、乘客驚恐尋求掩護

編譯周辰陽／即時報導
墨西哥當局日前逮捕了綽號「矮子」的毒梟古茲曼其中一個兒子歐維迪歐，隨即在錫那羅亞州首府庫利亞坎引發暴力衝突與數小時槍戰。左圖為歐維迪歐2019年首度被捕時照片、右圖為6日新發布影像。（美聯社 / 路透）
墨西哥當局日前逮捕了綽號「矮子」的毒梟古茲曼其中一個兒子歐維迪歐，隨即在錫那羅亞州首府庫利亞坎引發暴力衝突與數小時槍戰。左圖為歐維迪歐2019年首度被捕時照片、右圖為6日新發布影像。（美聯社 / 路透）

墨西哥當局日前逮捕了綽號「矮子」（El Chapo）的毒梟古茲曼（Joaquin Guzman）其中一個兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman），隨即在錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán）引發暴力衝突與數小時槍戰，至少29人死亡，就連當地機場都遭到襲擊，還有乘客拍下了客機被擊中當下影像。

影片來源：聯合新聞網

衛報報導，歐維迪歐與其他21人在庫利亞坎被捕後，錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）成員隨即大舉出動，縱火燒車設置路障、跟安全部隊駁火、還朝著軍方直升及載來增援的警用飛機開槍，甚至有網路謠言稱販毒集團成員配備了「可攜式防空飛彈」（MANPADS）等防空武器。

美聯社與路透報導，官方證實一架墨西哥空軍軍機與一架墨西哥國際航空（Aeromexico）客機被子彈擊中。遭槍擊的是一架預定飛往首都墨西哥市的班機，帶妻小搭機的乘客特勒斯（David Téllez）表示，正當飛機終於準備加速時，就聽到了遠處有槍響，並在15秒內突然間變強，他們全都撲倒在地。從他拍攝的影像可見，乘客們全都壓低了身子、或蹲或跪在座位之間，還有小孩子大哭。

特勒斯說，直到空服員告訴大家，他才知道飛機被擊中了。雖然沒有人受傷，但據稱是引擎被擊中，導致了油料外洩，機師則匆忙操縱著飛機回到航廈。他還向媒體提供了幾支稍早錄製的地面與空中影像，可見到直升機、大型運輸機、攻擊機與軍卡在活動。

軍聞網站《The Drive》轉載了攻擊機臨空與武裝分子不斷朝空中開槍的影片，同時指傳聞稱販毒集團武裝分子能夠迫使墨西哥空軍一架C-295輕型運輸機遭射擊後緊急迫降。推特影片可見到一架飛機正在飛越庫利亞坎上空時，遠方突然不斷傳出槍響，該架飛機隨即不斷降低高度，消防車更朝著似乎迫降後停在停機坪的運輸機噴水。

墨西哥當局日前逮捕了綽號「矮子」的毒梟古茲曼其中一個兒子歐維迪歐後引發暴力衝突與...
墨西哥當局日前逮捕了綽號「矮子」的毒梟古茲曼其中一個兒子歐維迪歐後引發暴力衝突與數小時槍戰，墨西哥國際航空一架客機也遭子彈擊中。（路透 / David Téllez）

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