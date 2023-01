「矮子」之子被捕引發武裝衝突 客機也遭波及、乘客驚恐尋求掩護

墨西哥 當局日前逮捕了綽號「矮子」(El Chapo)的毒梟古茲曼(Joaquin Guzman)其中一個兒子歐維迪歐(Ovidio Guzman),隨即在錫那羅亞州首府庫利亞坎(Culiacán)引發暴力衝突與數小時槍戰,至少29人死亡,就連當地機場 都遭到襲擊,還有乘客拍下了客機被擊中當下影像。

影片來源:聯合新聞網

衛報報導,歐維迪歐與其他21人在庫利亞坎被捕後,錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)成員隨即大舉出動,縱火燒車設置路障、跟安全部隊駁火、還朝著軍方直升及載來增援的警用飛機開槍,甚至有網路謠言稱販毒集團成員配備了「可攜式防空飛彈」(MANPADS)等防空武器。

美聯社與路透報導,官方證實一架墨西哥空軍軍機與一架墨西哥國際航空(Aeromexico)客機被子彈擊中。遭槍擊的是一架預定飛往首都墨西哥市的班機,帶妻小搭機的乘客特勒斯(David Téllez)表示,正當飛機終於準備加速時,就聽到了遠處有槍響,並在15秒內突然間變強,他們全都撲倒在地。從他拍攝的影像可見,乘客們全都壓低了身子、或蹲或跪在座位之間,還有小孩子大哭。

特勒斯說,直到空服員告訴大家,他才知道飛機被擊中了。雖然沒有人受傷,但據稱是引擎被擊中,導致了油料外洩,機師則匆忙操縱著飛機回到航廈。他還向媒體提供了幾支稍早錄製的地面與空中影像,可見到直升機、大型運輸機、攻擊機與軍卡在活動。

軍聞網站《The Drive》轉載了攻擊機臨空與武裝分子不斷朝空中開槍的影片,同時指傳聞稱販毒集團武裝分子能夠迫使墨西哥空軍一架C-295輕型運輸機遭射擊後緊急迫降。推特影片可見到一架飛機正在飛越庫利亞坎上空時,遠方突然不斷傳出槍響,該架飛機隨即不斷降低高度,消防車更朝著似乎迫降後停在停機坪的運輸機噴水。

