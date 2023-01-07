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獨立書店逆風復興 英國、愛爾蘭店數攀10年新高

編譯王巧文╱綜合6日電
最新統計顯示，去年英國和愛爾蘭境內獨立書店數達1072家新高，不僅年增45家，更是連續第6年成長。(美聯社)
最新統計顯示，去年英國和愛爾蘭境內獨立書店數達1072家新高，不僅年增45家，更是連續第6年成長。(美聯社)

最新數據顯示，2022年英國和愛爾蘭獨立書店數量攀至十年新高，反映商業街零售商歷經殘酷一年之際，這類書店成功抵禦了不景氣衝擊。

英國衛報報導，英國和愛爾蘭書商協會公布，去年英國和愛爾蘭境內共有1072家獨立書店，較2021年增加45家，連續第6年成長。在此之前，此區書店數量長達20年連年下滑，2016年BA獨立書店成員數，較1995年的1894家腰斬，減至867家新低。

自1995年至2016年期間，英國和愛爾蘭書店面臨亞馬遜等電商的激烈競爭，加上營業稅率走升使財務承壓，令該行業江河日下。然而，隨著新冠疫情改變民眾生活方式，英國人宅在家避疫時花更多時間翻書閱讀，並在解封後走進實體書店，獨立書店掀起復興潮。

BA董事總經理霍爾斯（Meryl Halls）表示，疫情期間「進入圖書販售業的新店家數量驚人」，獨立書店復興「證明書店重要且很有價值，是商店街社區的一分子」。

儘管獨立書店呈增加趨勢，但霍爾斯坦言，書店和更廣泛商店街面臨的挑戰不容忽視，「隨著經濟逆風出現，衰退、通膨、勞力短缺及許多成本增加，書店需要支持」。

她說：「利潤非常薄，書店要在大街上蓬勃發展，需要政府採取行動，保護小商家免受生活成本危機及不平等稅收的侵害，例如營業稅等。」

書店 英國 疫情

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