挺頭巾革命…查理週刊漫畫諷哈米尼 法伊外交掀波

查理週刊4日刊出有關哈米尼的諷刺漫畫，以支持伊朗艾米尼之死而起的頭巾示威。（取材自推特）

法國的嘲諷雜誌「查理週刊」（Charlie Hebdo）發表以伊朗 最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）為劊子手的系列漫畫後，伊朗召見法國大使並關閉法國伊朗研究所，但都無法平息哈米尼鐵桿支持者的憤怒，法國大使館 外牆已有出現辱罵字句。

查理週刊日前以嘲諷哈米尼為題舉行公開競賽，4日在紀念2015年巴黎總部遇襲的特刊中，刊出有關哈米尼的諷刺漫畫，以支持伊朗國內因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死而起的頭巾示威革命。

伊朗外交部譴責這是「侮辱」及「褻瀆伊斯蘭價值觀」，並於4日稍晚召見法國大使並提出「最強烈的抗議」。根據伊朗外交部網站內容，發言人卡納尼（Nasser Kanani）告訴法國大使，伊朗不會接受與「新聞自由託辭」有關的理由。

伊朗外交部召見法國大使前，部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）承諾將對查理週刊採取「強有力的行動」。查理週刊曾被伊斯蘭狂熱分子鎖定，尤其在2015年，當時巴黎總部發生大規模槍擊事件，奪去12條命，包括查理週刊最為人知的漫畫家。

阿卜杜拉希揚雖未說明何謂「強有力的行動」，伊朗外交部隔天發布聲明指出：「第一步，外交部終止法國伊朗研究所（IFRI）的活動。」IFRI隸屬法國政府，是位於德黑蘭的主要伊朗研究及考古中心。

根據聲明，伊朗正檢視與法國的文化關係，擬定更多的「措施」。

然而，報導中東新聞的Al-Monitor網站昨天指出，無論是召見法國大使或關閉法國伊朗研究所，都無法平息哈米尼鐵桿支持者的憤怒，他們在社群媒體 發起驅逐法國大使的行動。

過去40年來，伊朗與其他國家的外交分歧最嚴重時，駐德黑蘭的外國使館一次次成為伊朗強硬派的主要目標。例如1979年伊朗強硬派占領美國大使館，挾持52名美國人質長達444天；英國大使館及沙烏地阿拉伯使館分別於2011及2016年遭暴力洗劫，是最具爭議的另兩起相關事件。