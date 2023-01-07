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藏鑽石、紅寶石…二戰納粹藏寶圖公開 荷蘭掀尋寶熱

編譯中心╱綜合6日電
荷蘭國家檔案館3日公佈據信標示納粹德軍埋藏寶藏地點的地圖。（歐新社）
荷蘭國家檔案館3日公佈據信標示納粹德軍埋藏寶藏地點的地圖。（歐新社）

一份可以追溯至二戰時代的藏寶圖，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置，這周在荷蘭掀起一股尋寶熱潮。

荷蘭國家檔案館（Dutch National Archive）3日公布這份藏寶圖後，荷蘭東部村莊歐姆瑞（Ommeren）四周的田野間開始出現帶著金屬探測器與鏟子的尋寶團隊。

國家檔案館指稱，這份藏寶圖據信標示著納粹士兵埋藏四個巨大箱子的位置，裡面裝滿在1944年8月一場銀行爆炸案中搶奪來的鑽石、紅寶石，以及各式金銀珠寶。

二戰爆發後不久，國家檔案館從一名德國士兵手中取得這份地圖。荷蘭在1945年從納粹手中被收復，國家檔案館的任務是追蹤德國在荷蘭留下的財物。

內含藏寶圖的研究文件經過75年最長保密期後，於本周公開。

儘管這些財寶存在的真實性可能永遠無法獲得證實，但國家檔案館發言人薩姆松（Anne-Marieke Samson）告訴路透，國家檔案館於1947年曾多次試圖尋寶，但都空手而回。

她說，「我們不知道這些財寶是否真的存在，但本機構做了許多檢查，認為這個故事具有可信度」，「然而他們從未找到財寶，如果確實存在，財寶應該早就被挖掘出來了」。

即使找到財寶的機會渺茫，這並沒有讓業餘的挖金人卻步。57歲的韓任（Jan Henzen）在尋寶途中休息時告訴路透，「到處都可以看到帶著金屬探測器的團隊」。

「和許多人一樣，有寶藏的新聞讓我跑來尋寶。我認為經過70年後，這些寶藏還在原地的機會不大，但我還是想試試看。」

歐姆瑞前市長塔姆斯（Klaas Tammes）營運的基金會擁有可能埋藏寶藏的土地。他表示，尋寶人來自全國各地。

「地圖上並排的三棵樹，還有標示可能藏寶位置的紅色十字，激發了大家的想像力。」他說，「任何發現東西的人都必須向我們回報，所以等著看吧。但我認為這不會太容易」。

荷蘭鄉村歐姆瑞最近因為一張據信標示著二戰納粹德國軍隊藏寶地點的地圖，掀起尋寶熱。...
荷蘭鄉村歐姆瑞最近因為一張據信標示著二戰納粹德國軍隊藏寶地點的地圖，掀起尋寶熱。（路透）

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