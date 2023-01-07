藏鑽石、紅寶石…二戰納粹藏寶圖公開 荷蘭掀尋寶熱

荷蘭國家檔案館3日公佈據信標示納粹德軍埋藏寶藏地點的地圖。（歐新社）

一份可以追溯至二戰時代的藏寶圖，據信標示著德國納粹 軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置，這周在荷蘭掀起一股尋寶熱潮。

荷蘭國家檔案館（Dutch National Archive）3日公布這份藏寶圖後，荷蘭東部村莊歐姆瑞（Ommeren）四周的田野間開始出現帶著金屬探測器與鏟子的尋寶團隊。

國家檔案館指稱，這份藏寶圖據信標示著納粹士兵埋藏四個巨大箱子的位置，裡面裝滿在1944年8月一場銀行爆炸案中搶奪來的鑽石、紅寶石，以及各式金銀珠寶。

二戰爆發後不久，國家檔案館從一名德國士兵手中取得這份地圖。荷蘭在1945年從納粹手中被收復，國家檔案館的任務是追蹤德國在荷蘭留下的財物。

內含藏寶圖的研究文件經過75年最長保密期後，於本周公開。

儘管這些財寶存在的真實性可能永遠無法獲得證實，但國家檔案館發言人薩姆松（Anne-Marieke Samson）告訴路透，國家檔案館於1947年曾多次試圖尋寶，但都空手而回。

她說，「我們不知道這些財寶是否真的存在，但本機構做了許多檢查，認為這個故事具有可信度」，「然而他們從未找到財寶，如果確實存在，財寶應該早就被挖掘出來了」。

即使找到財寶的機會渺茫，這並沒有讓業餘的挖金人卻步。57歲的韓任（Jan Henzen）在尋寶途中休息時告訴路透，「到處都可以看到帶著金屬探測器的團隊」。

「和許多人一樣，有寶藏的新聞讓我跑來尋寶。我認為經過70年後，這些寶藏還在原地的機會不大，但我還是想試試看。」

歐姆瑞前市長塔姆斯（Klaas Tammes）營運的基金會擁有可能埋藏寶藏的土地。他表示，尋寶人來自全國各地。