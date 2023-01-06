逮捕毒梟古茲曼之子掀激烈槍戰 墨西哥10官兵19嫌犯亡

墨西哥政府表示，圍捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐的行動，在一座機場引發激烈槍戰，造成10名官兵與19名犯罪嫌疑人死亡。（美聯社）

墨西哥 政府今天表示，圍捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐的行動，在一座機場 引發激烈槍戰，造成10名官兵與19名犯罪嫌疑人死亡。

法新社報導，數以千計官兵已重新掌控西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）的地盤古里亞坎（Culiacan）。案發時，憤怒的槍手胡亂掃射，試圖營救他們的「少主」歐維迪歐（Ovidio Guzman），把古里亞坎變成戰區。

歐維迪歐昨天在墨西哥西北部的古里亞坎市被逮捕，被押到墨西哥市後，轉送到中部警戒森嚴的阿爾蒂普拉諾（Altiplano）監獄 。他的父親「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）是西納羅亞集團的創始人和前任首腦，曾從這所監獄逃脫。

自「矮子」古茲曼2017年被引渡到美國後，據稱32歲、綽號「老鼠」（El Raton）的歐維迪歐曾協助經營父親的事業。

墨西哥國防部長桑多華（Luis Cresencio Sandoval）表示，死者包括指揮一個步兵營的上校，他的部隊在歐維迪歐落網後遭到攻擊。

另有35名官兵受到槍傷並送醫治療，同時有21名槍手被捕。

桑多華說，販毒集團的手下試圖營救歐維迪歐時，一架準備從古里亞坎國際機場（Culiacan International Airport）起飛的民航機及兩架墨西哥空軍軍機遭炮火擊中，這兩架軍機「多次承受衝擊」，「必須緊急降落」。

飛機遇襲事件沒有造成任何人受傷，古里亞坎機場今天恢復正常營運。

美國曾為了取得有助於逮捕歐維迪歐的線索，提供高達500萬美元賞金。華府稱歐維迪歐在西納羅亞集團是一名要角。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）正準備於下周接待拜登總統和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），他們將出席在墨西哥市舉行的北美洲領袖峰會，安全議題料將是峰會的重要議程。