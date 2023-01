AUKUS遇波瀾？美重要參議員促拜登 別賣最先進核動力攻擊潛艦給澳洲

美國軍聞媒體《Breaking Defense》5日獨家披露,美國2名重要參議員曾對拜登總統發出警告,擔心澳英美聯盟(AUKUS )三方安全協定可能會危及美國自己的潛艦艦隊。

根據《Breaking Defense》取得的信件,美國參議院軍事委員會主席利德(Jack Reed)與時任副主席殷霍夫(Jim Inholf)於2022年12月21日致函白宮表示,「在過去一年間,我們越來越關心美國潛艦工業基礎的狀態,以及其支持預期的AUKUS核子動力攻擊潛艦(SSN)最終狀態的能力」。

利德與殷霍夫指出,「我們認為,現狀需要對現實的冷靜評估,以避免把美國潛艦工業基礎壓到臨界點」。信中指出,兩人擔心最初獲譽為支持澳英兩國、並為美國與太平洋盟邦建立長期競爭優勢的「不造成傷害」(do no harm)機會,可能會變成寶貴又高度先進美國核子動力攻擊潛艦的零和遊戲。

據報導,利德與殷霍夫在信函繼續明確警告,反對任何在美國海軍滿足其現行需求之前,將維吉尼亞級(Virginia-class)潛艦出售或轉讓給澳洲 的計畫。

美國新一屆國會3日開議後,利德續任參院軍事委員會主席,殷霍夫則於當天退休,副主席一職由維克(Roger Wicker)參議員接棒,但澳洲衛報指此次干涉證實,在澳洲能夠以AUKUS聯盟一員建造自己的潛艦前,美國政府正受到不要出售旗下潛艦的壓力,也意味著可能需要幾十年的時間,澳洲才可以獲得核子潛艦。

澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)的發言人6日淡化了信函外洩事件,稱「澳洲獲得核子動力潛艦的最佳途徑正在成形,仍有望在今年上半年發布公告」。澳洲政府定於3月宣布是否計畫從美國或英國購買核子潛艦。

