AUKUS遇波瀾？美重要參議員促拜登 別賣最先進核動力攻擊潛艦給澳洲

美國軍聞媒體5日披露，美國參議院軍事委員會主席利德與時任副主席殷霍夫曾致函白宮，擔心AUKUS聯盟可能會危及美國自己的潛艦艦隊。圖為美國海軍維吉尼亞級「北達科他號」潛艦（SSN-784）。資料照片。（路透）

美國軍聞媒體《Breaking Defense》5日獨家披露，美國2名重要參議員曾對拜登總統發出警告，擔心澳英美聯盟（AUKUS ）三方安全協定可能會危及美國自己的潛艦艦隊。

根據《Breaking Defense》取得的信件，美國參議院軍事委員會主席利德（Jack Reed）與時任副主席殷霍夫（Jim Inholf）於2022年12月21日致函白宮表示，「在過去一年間，我們越來越關心美國潛艦工業基礎的狀態，以及其支持預期的AUKUS核子動力攻擊潛艦（SSN）最終狀態的能力」。

利德與殷霍夫指出，「我們認為，現狀需要對現實的冷靜評估，以避免把美國潛艦工業基礎壓到臨界點」。信中指出，兩人擔心最初獲譽為支持澳英兩國、並為美國與太平洋盟邦建立長期競爭優勢的「不造成傷害」（do no harm）機會，可能會變成寶貴又高度先進美國核子動力攻擊潛艦的零和遊戲。

據報導，利德與殷霍夫在信函繼續明確警告，反對任何在美國海軍滿足其現行需求之前，將維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦出售或轉讓給澳洲 的計畫。

美國新一屆國會3日開議後，利德續任參院軍事委員會主席，殷霍夫則於當天退休，副主席一職由維克（Roger Wicker）參議員接棒，但澳洲衛報指此次干涉證實，在澳洲能夠以AUKUS聯盟一員建造自己的潛艦前，美國政府正受到不要出售旗下潛艦的壓力，也意味著可能需要幾十年的時間，澳洲才可以獲得核子潛艦。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）的發言人6日淡化了信函外洩事件，稱「澳洲獲得核子動力潛艦的最佳途徑正在成形，仍有望在今年上半年發布公告」。澳洲政府定於3月宣布是否計畫從美國或英國購買核子潛艦。

EXCLUSIVE: Reed, Inhofe warn Biden AUKUS risks becoming ‘zero sum game’ for US Navy https://t.co/xGNAgu687B — Breaking Defense (@BreakingDefense) January 5, 2023