我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

AUKUS遇波瀾？美重要參議員促拜登 別賣最先進核動力攻擊潛艦給澳洲

編譯周辰陽／即時報導
美國軍聞媒體5日披露，美國參議院軍事委員會主席利德與時任副主席殷霍夫曾致函白宮，擔心AUKUS聯盟可能會危及美國自己的潛艦艦隊。圖為美國海軍維吉尼亞級「北達科他號」潛艦（SSN-784）。資料照片。（路透）
美國軍聞媒體5日披露，美國參議院軍事委員會主席利德與時任副主席殷霍夫曾致函白宮，擔心AUKUS聯盟可能會危及美國自己的潛艦艦隊。圖為美國海軍維吉尼亞級「北達科他號」潛艦（SSN-784）。資料照片。（路透）

美國軍聞媒體《Breaking Defense》5日獨家披露，美國2名重要參議員曾對拜登總統發出警告，擔心澳英美聯盟（AUKUS）三方安全協定可能會危及美國自己的潛艦艦隊。

根據《Breaking Defense》取得的信件，美國參議院軍事委員會主席利德（Jack Reed）與時任副主席殷霍夫（Jim Inholf）於2022年12月21日致函白宮表示，「在過去一年間，我們越來越關心美國潛艦工業基礎的狀態，以及其支持預期的AUKUS核子動力攻擊潛艦（SSN）最終狀態的能力」。

利德與殷霍夫指出，「我們認為，現狀需要對現實的冷靜評估，以避免把美國潛艦工業基礎壓到臨界點」。信中指出，兩人擔心最初獲譽為支持澳英兩國、並為美國與太平洋盟邦建立長期競爭優勢的「不造成傷害」（do no harm）機會，可能會變成寶貴又高度先進美國核子動力攻擊潛艦的零和遊戲。

據報導，利德與殷霍夫在信函繼續明確警告，反對任何在美國海軍滿足其現行需求之前，將維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦出售或轉讓給澳洲的計畫。

美國新一屆國會3日開議後，利德續任參院軍事委員會主席，殷霍夫則於當天退休，副主席一職由維克（Roger Wicker）參議員接棒，但澳洲衛報指此次干涉證實，在澳洲能夠以AUKUS聯盟一員建造自己的潛艦前，美國政府正受到不要出售旗下潛艦的壓力，也意味著可能需要幾十年的時間，澳洲才可以獲得核子潛艦。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）的發言人6日淡化了信函外洩事件，稱「澳洲獲得核子動力潛艦的最佳途徑正在成形，仍有望在今年上半年發布公告」。澳洲政府定於3月宣布是否計畫從美國或英國購買核子潛艦。

澳洲 AUKUS 2023

上一則

終極羞辱 神學士蹭哈利回憶錄熱度 謔稱「哈利心裡苦」

延伸閱讀

上任後首次 拜登周日訪美墨邊境 支持率1年來最高

上任後首次 拜登周日訪美墨邊境 支持率1年來最高
助烏克蘭加強火力 拜登送布萊德雷戰車

助烏克蘭加強火力 拜登送布萊德雷戰車
政策大逆轉 拜登宣布擴大遣返無證移民

政策大逆轉 拜登宣布擴大遣返無證移民
墨西哥逮捕大毒梟古茲曼之子 他是最大芬太尼販子之一

墨西哥逮捕大毒梟古茲曼之子 他是最大芬太尼販子之一

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說

2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說