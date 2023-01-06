我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

獨立書店逆風復興 英國和愛爾蘭店數攀10年新高

編譯王巧文／綜合外電
最新統計顯示，去年英國和愛爾蘭境內獨立書店數達1,072家新高，不僅年增45家，更是連續第六年成長。 （美聯社）
最新統計顯示，去年英國和愛爾蘭境內獨立書店數達1,072家新高，不僅年增45家，更是連續第六年成長。 （美聯社）

最新數據顯示，2022年英國和愛爾蘭獨立書店數量攀至10年新高，反映商業街零售商歷經殘酷一年之際，這類書店成功抵禦了不景氣衝擊。

英國衛報報導，英國和愛爾蘭書商協會（BA）公布，去年英國和愛爾蘭境內共有1,072家獨立書店，較2021年增加45家，連續第六年成長。在此之前，此區書店數量長達20年連年下滑，2016年BA獨立書店成員數，較1995年的1,894家腰斬，減至867家新低。

自1995年至2016年期間，英國和愛爾蘭書店面臨亞馬遜等電商的激烈競爭，加上營業稅率走升使財務承壓，令該行業江河日下。然而，隨著新冠疫情改變民眾生活方式，英國人宅在家避疫時花更多時間翻書閱讀，並在解封後走進實體書店，獨立書店掀起復興潮。

BA董事總經理霍爾斯（Meryl Halls）表示，疫情期間「進入圖書販售業的新店家數量驚人」，獨立書店復興「證明書店重要且很有價值，是商店街社區的一份子」。

儘管獨立書店呈增加趨勢，但霍爾斯坦言，書店和更廣泛商店街面臨的挑戰不容忽視，「隨著經濟逆風出現，衰退、通膨、勞力短缺及許多成本增加，書店需要支持」。

她說：「利潤非常薄，書店要在大街上蓬勃發展，需要政府採取行動，保護小商家免受生活成本危機及不平等稅收的侵害，例如營業稅等。」

書店 英國 疫情

上一則

哈利王子回憶錄秀下限 自曝「小哈利」在北極凍僵

延伸閱讀

哈利王子回憶錄秀下限 自曝「小哈利」在北極凍僵

哈利王子回憶錄秀下限 自曝「小哈利」在北極凍僵
哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」

哈利稱殺了25名神學士 前指揮官怒批「恐引來報仇」
「女妖」讓友情決裂 助攻柯林法洛奪影帝

「女妖」讓友情決裂 助攻柯林法洛奪影帝
英國2022年均溫超過攝氏10度 創下最熱一年

英國2022年均溫超過攝氏10度 創下最熱一年

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開