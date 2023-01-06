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歐洲數百地冬季高溫創紀錄 「1月像夏天」無雪可滑

編譯中心／綜合5日電
瑞士冬季氣溫異常，滑雪客4日在阿爾卑斯山度假勝地萊森只能在一層人造雪上行走。（路透）
瑞士冬季氣溫異常，滑雪客4日在阿爾卑斯山度假勝地萊森只能在一層人造雪上行走。（路透）

從瑞士、波蘭到匈牙利，新年伊始的歐洲有數百地刷新冬季氣溫紀錄，為天然氣價格高漲所苦的政府得到些許喘息機會，活躍人士則呼籲加快行動因應氣候變遷

路透報導，匈牙利布達佩斯度過最溫暖的平安夜之後，1月1日元旦氣溫高達攝氏18.9度。在法國，12月30日至31日晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近攝氏25度，通常熙熙攘攘的歐洲滑雪勝地卻因缺雪而空無一人。

德國記錄到攝氏20度以上高溫，氣象局還說，自1881年有紀錄以來，德國從未觀察到在新年之交有如此溫和的氣溫。

西班牙巴斯克自治區畢爾包（Bilbao）機場的氣溫高達攝氏25.1度，81歲的畢爾包居民福爾蓋拉（Eusebio Folgeira） 說：「這裡通常很會下雨，非常冷，但現在是1月，感覺像夏天。」

科學家們尚未分析氣候變遷影響近期高溫的具體方式，但1月的溫暖天氣符合人為氣候變遷導致氣溫上升的長期趨勢。歐盟「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）氣候科學家萬博格（Freja Vamborg）表示：「由於全球氣溫升高，歐洲的冬天變得越來越暖和。」

法國氣象局（Meteo France）把溫度異常歸因於從亞熱帶向歐洲移動的大量暖空氣，繁忙的滑雪季溫度卻如此溫暖，導致許多人取消旅遊計畫、滑雪場空無一人。西班牙北部阿斯圖里亞斯（Asturias）、雷昂（Leon）和坎達布里亞（Cantabria）的度假村自聖誕假期以來即因缺雪而關閉。

在舉辦1984年冬季奧運的波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）亞霍里納山（Jahorina），原本應該是這個季節最繁忙的日子，現在卻看到纜車椅孤零零懸在長滿草的山坡上。

瑞士最近高溫攀升至創紀錄的攝氏20.9度，讓瑞士世界知名的滑雪勝地營運大亂，一些滑雪場甚至被迫暫時關閉。沃州阿爾卑斯山（Vaud Alps）度假勝地萊森（Leysin）4日的滑雪客寥寥無幾，雪場裡鋪設了一條狹窄的人造雪道，營造出冬天的感覺。

滑雪 氣候變遷 高溫

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