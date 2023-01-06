本篤十六世葬禮 達6萬人徹夜等待送別 方濟各主持前所未見

教宗方濟各5日在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，葬禮在5日上午9時30分開始，估有6萬人到場送行。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各 今天在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，這是現代史上前所未見的情況。警方表示，聖伯多祿廣場上估有6萬人參加葬禮，其中許多人破曉時分就站在濃霧中等著為他送行，儀式結束之際，有民眾高呼「立即封聖」。

中央社引述法新社報導，本篤十六2013年成為600年來首位辭職的教宗，震驚天主教會。本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世在去年12月31日辭世，享壽95歲，終止了在梵蒂岡同時住有兩位「白衣主教」的情況。

教廷表示，在本篤十六世遺體停放聖伯多祿大教堂的3天期間，估計共有19萬5000人瞻仰過遺容。本篤十六世遺體4日傍晚已移入棺柩中，葬禮在今天上午9時30分開始，由方濟各主持，由現任教宗為前任教宗主持葬禮儀式，為現代史上首見。

樞機主教、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等世界各國領導人、歐洲王室成員，以及來自全球各地數以千計神父和修女，今天齊聚聖伯多祿廣場送別這位德國籍神學家。

大批信眾5日在梵蒂岡聖伯多祿廣場，出席前教宗本篤十六世葬禮。（美聯社）

儀式用多國語言誦讀禱詞，方濟各在安魂彌撒中以義大利 語布道。方濟各向本篤十六世致敬說：「願你聽聞天主的聲音，喜樂滿足，從現在直到永遠。」禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世的簡樸柏木棺上方畫十字聖號並且行鞠躬禮，再由護柩人員將棺木抬進聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）大殿內，將安葬在教堂下方的教宗陵墓。

路透報導，儀式結束之際，有人用義大利語高呼「立即封聖」（Santo Subito）。前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮中也有人喊這句話，當時齊聲高喊的群眾更多。過去5位教宗有3位封聖，但是天主教會長達2000年歷史中約僅1/3的教宗獲封聖。