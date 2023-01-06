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本篤十六世葬禮 達6萬人徹夜等待送別 方濟各主持前所未見

編譯中心／綜合5日電
教宗方濟各5日在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，葬禮在5日上午9時30分開始，估有6萬人到場送行。（美聯社）
教宗方濟各5日在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，葬禮在5日上午9時30分開始，估有6萬人到場送行。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡主持前任教宗本篤十六世的葬禮，這是現代史上前所未見的情況。警方表示，聖伯多祿廣場上估有6萬人參加葬禮，其中許多人破曉時分就站在濃霧中等著為他送行，儀式結束之際，有民眾高呼「立即封聖」。

中央社引述法新社報導，本篤十六2013年成為600年來首位辭職的教宗，震驚天主教會。本名約瑟夫．拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世在去年12月31日辭世，享壽95歲，終止了在梵蒂岡同時住有兩位「白衣主教」的情況。

教廷表示，在本篤十六世遺體停放聖伯多祿大教堂的3天期間，估計共有19萬5000人瞻仰過遺容。本篤十六世遺體4日傍晚已移入棺柩中，葬禮在今天上午9時30分開始，由方濟各主持，由現任教宗為前任教宗主持葬禮儀式，為現代史上首見。

樞機主教、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等世界各國領導人、歐洲王室成員，以及來自全球各地數以千計神父和修女，今天齊聚聖伯多祿廣場送別這位德國籍神學家。

大批信眾5日在梵蒂岡聖伯多祿廣場，出席前教宗本篤十六世葬禮。（美聯社）
大批信眾5日在梵蒂岡聖伯多祿廣場，出席前教宗本篤十六世葬禮。（美聯社）

儀式用多國語言誦讀禱詞，方濟各在安魂彌撒中以義大利語布道。方濟各向本篤十六世致敬說：「願你聽聞天主的聲音，喜樂滿足，從現在直到永遠。」禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世的簡樸柏木棺上方畫十字聖號並且行鞠躬禮，再由護柩人員將棺木抬進聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）大殿內，將安葬在教堂下方的教宗陵墓。

路透報導，儀式結束之際，有人用義大利語高呼「立即封聖」（Santo Subito）。前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮中也有人喊這句話，當時齊聲高喊的群眾更多。過去5位教宗有3位封聖，但是天主教會長達2000年歷史中約僅1/3的教宗獲封聖。

教宗 方濟各 義大利

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