英國擬推反罷工法 6行業需維持最低服務、可解雇抗議者

英國10萬護士日前大罷工，首相蘇納克擬提反罷工法，以保障民眾生活。（歐新社）

能源價格昂貴、通膨飆升，英國 從去年底就暴法罷工 潮，抗議聲浪並延續至今年。英媒報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）預計最快5日宣布新法抗衡罷工，包括要求醫護、鐵路、教育、消防、邊防、核能等6個行業維持最低服務水平，更打算將未符規定的罷工視為非法，雇主可控告工會及解雇參與的員工。

「泰晤士報」引述消息人士報導，蘇納克4日表示，期望新法能平衡罷工權利，讓民眾日常生活不再無止境受干擾。英國商務部 表示，「未來數周」將在國會下議院引入審議新的罷工條例，制定消防、救護車及鐵路服務的水平標準，「以保障關鍵領域的最低限度安全」。

據報導，各行業的最低限度服務水平由工會與政府商討，如果無法取得共識，將透過仲裁解決，內閣部長可有最終決定並強制施行的權力。政府消息人士說，若工會拒絕提供最低限度服務，罷工將被視為非法，雇主可以起訴工會並解雇相關員工。新法也打算將罷工前通知期從目前的14天增至28天。

然而報導說，即使新法獲通過，最快得等到今夏才能施行，預計法例在上下議院審議耗時，且將有工會向法院提司法覆核，質疑法例合法性。此外，在推反罷工新法的同時，英國政府也考慮為公共機構職員加薪，以期終結罷工潮。

目前，英國鐵路員工罷工行動5日進入連續第3天；由15間鐵路列車司機組成工會ASLEF同日也罷工，導致部分地區的鐵路全日停駛。ASLEF秘書長惠蘭（Mick Whelan）認為政府多年以「耍花招」態度談判，警告在僵局獲緩解前，「無法避免」進一步強硬罷工行動。RMT工會也計畫6日起發動新一輪48小時罷工。