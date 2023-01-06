我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

英國擬推反罷工法 6行業需維持最低服務、可解雇抗議者

編譯中心／綜合5日電
英國10萬護士日前大罷工，首相蘇納克擬提反罷工法，以保障民眾生活。（歐新社）
英國10萬護士日前大罷工，首相蘇納克擬提反罷工法，以保障民眾生活。（歐新社）

能源價格昂貴、通膨飆升，英國從去年底就暴法罷工潮，抗議聲浪並延續至今年。英媒報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）預計最快5日宣布新法抗衡罷工，包括要求醫護、鐵路、教育、消防、邊防、核能等6個行業維持最低服務水平，更打算將未符規定的罷工視為非法，雇主可控告工會及解雇參與的員工。

「泰晤士報」引述消息人士報導，蘇納克4日表示，期望新法能平衡罷工權利，讓民眾日常生活不再無止境受干擾。英國商務部表示，「未來數周」將在國會下議院引入審議新的罷工條例，制定消防、救護車及鐵路服務的水平標準，「以保障關鍵領域的最低限度安全」。

據報導，各行業的最低限度服務水平由工會與政府商討，如果無法取得共識，將透過仲裁解決，內閣部長可有最終決定並強制施行的權力。政府消息人士說，若工會拒絕提供最低限度服務，罷工將被視為非法，雇主可以起訴工會並解雇相關員工。新法也打算將罷工前通知期從目前的14天增至28天。

然而報導說，即使新法獲通過，最快得等到今夏才能施行，預計法例在上下議院審議耗時，且將有工會向法院提司法覆核，質疑法例合法性。此外，在推反罷工新法的同時，英國政府也考慮為公共機構職員加薪，以期終結罷工潮。

目前，英國鐵路員工罷工行動5日進入連續第3天；由15間鐵路列車司機組成工會ASLEF同日也罷工，導致部分地區的鐵路全日停駛。ASLEF秘書長惠蘭（Mick Whelan）認為政府多年以「耍花招」態度談判，警告在僵局獲緩解前，「無法避免」進一步強硬罷工行動。RMT工會也計畫6日起發動新一輪48小時罷工。

罷工 英國 商務部

上一則

法國巿鎮名改「陰性」 盼喚起性別平等意識

下一則

歐洲數百地冬季高溫創紀錄 「1月像夏天」無雪可滑

延伸閱讀

英國2022年均溫超過攝氏10度 創下最熱一年

英國2022年均溫超過攝氏10度 創下最熱一年
調薪+獎金 桃勤春節不罷工…長勤問題仍無進展

調薪+獎金 桃勤春節不罷工…長勤問題仍無進展
勞資無共識 長榮航勤、桃勤春節恐都要罷工

勞資無共識 長榮航勤、桃勤春節恐都要罷工
護士罷工危機緩 各方拚談判協議

護士罷工危機緩 各方拚談判協議

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開