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記取俄烏戰教訓 日政府擬動用自衛隊護核電廠

編譯中心／綜合5日電
日本政府打算動用自衛隊護核電廠；圖為首相岸田文雄對海上自衛隊成員發表講話。（美聯社）
日本政府打算動用自衛隊護核電廠；圖為首相岸田文雄對海上自衛隊成員發表講話。（美聯社）

有鑑於俄烏戰爭中烏克蘭核電廠及輸電網遭飛彈攻擊，日本政府打算運用自衛隊平時參與核電廠、發電廠等基礎設施的防護工作，設想因應攔截飛彈等情況。

日本經濟新聞報導，自衛隊實施防護的條件原本限定以緊急狀況為主，但此方針將有所調整。將來自衛隊平時就會與核電廠、發電廠等所在地的警察、海上保安廳加強合作，進行飛彈攔截訓練。

俄羅斯侵略烏克蘭，以飛彈攻擊烏克蘭的核電廠、輸電網等，導致烏克蘭大停電，民生和經濟受到極大影響，因此，日本政府認為有必要研擬對策。

日本政府2022年12月內閣會議上決定國家安全保障戰略，重要民生相關設施的安全對策除了包括受到攻擊的事態外，也要針對有危機的狀態做萬全的因應對策。為了維持核電廠、電力及通訊設施等的運作，自衛隊、警察、海上保安廳有必要先確立合作框架。

日本政府認為，自衛隊法若彈性運用，從平時到緊急狀態的情況都能迅速因應。日本自衛隊法規定，如果在可能遭受飛彈攻擊的大災難時，防衛大臣（國防部長）在獲得首相准許後可下令出動自衛隊。

日後為了防護核電廠等基礎設施，自衛隊將事先擬定計畫，在基礎設施所在地的自治體，與警察、海上保安廳等單位先研議因應方針。如果自衛隊在核電廠所在地附近有部署、訓練的經驗，在突發狀況時就能迅速因應。

自衛隊負責飛彈防禦、警察與海上保安廳則是負責陸海的警備、居民疏散等。

自衛隊2022年11月曾在關西電力公司大飯核電廠所在地的福井縣大飯町進行愛國者三型防空飛彈（PAC-3）操作訓練，這是自衛隊在有核電廠處首度實施演訓，今後也將在其他地方實施。

目前日本境內有33座核電廠，自衛隊近期將與這些核電廠所在地的自治體展開協商。

日本執政黨自民黨過去曾提議修改自衛隊法，認為在不須國會批准的情況下，自衛隊防衛的對象應把核電廠相關設施也納入，但是日本政府把修改自衛隊法列為中長期課題，認為應該花更多時間討論。

日本 警察 烏克蘭

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