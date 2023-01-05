巴西新任環境部長上任 新增森林砍伐控制等單位

2022年當選巴西眾議員的席瓦接任環境部長一職。（Getty Images）

2022年當選巴西 眾議員的席瓦（Marina Silva）昨天接任環境部長一職，表示巴西將不再是自然環境的棄兒，並宣布新增森林砍伐控制等多個署級單位。

這是64歲的席瓦第二次擔任該職位，她也是2003至2008年間、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前兩屆任期內的環境部長。

2008年席瓦因與當時的魯拉政府理念不合離職並脫離工黨，之後曾競選總統三次，並創建政黨永續網（Rede da Sustentabilidade）。

2022年總統選舉魯拉擊敗前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）後重新接近席瓦，並在12月29日宣布將由席瓦出任環境部長。

魯拉在國內外的演說中都強調，環境保護和應對氣候變化議程將是其政府高度重視的優先事項，邀請席瓦擔任環境部長，也是希望藉由席瓦在環保界的聲望取信於國際社會。

席瓦在就職演說中指出，波索納洛採取的環境政策是對巴西社會環境遺產的不尊重，批評前環境部長薩雷斯（Ricardo Salles）在COVID-9（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，主張放寬環境保護法。

席瓦還說她的主要挑戰和任務是「關閉毀滅之門」，解決非法砍伐森林問題，讓巴西重新成為全球環境議程的參考和國際社會的榜樣，讓巴西不再是自然環境的棄兒。

為此，席瓦宣布環境部將新增多個署級單位，包括森林砍伐控制和領土規劃署、生物經濟署、城市環境管理與環境品質署和傳統民族和社區與可持續農村發展署，同時將環境部改名為「環境與氣候變化部」，以反映當前國際辯論的主線。

環境與氣候變化部還將增設氣候管理署，作用類似巴西國家太空 署，負責監測巴西生物群落的森林砍伐和火災，只是負責監測巴西的氣候，以應對全球變暖問題。

巴西利亞郵報（Correio Braziliense）專欄作家阿澤多（Luiz Carlos Azedo）分析指出，由席瓦管理環境與氣候變化部，將打開創新森林經濟、產品和科技的可能性，還有生物多樣性的巨大醫藥開發潛力，可以取代低生產率的畜牧養殖和非法採礦。