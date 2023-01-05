我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收黑 就業數據強勁好消息變壞消息

仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪

巴西新任環境部長上任 新增森林砍伐控制等單位

中央社／聖保羅5日專電
2022年當選巴西眾議員的席瓦接任環境部長一職。（Getty Images）
2022年當選巴西眾議員的席瓦接任環境部長一職。（Getty Images）

2022年當選巴西眾議員的席瓦（Marina Silva）昨天接任環境部長一職，表示巴西將不再是自然環境的棄兒，並宣布新增森林砍伐控制等多個署級單位。

這是64歲的席瓦第二次擔任該職位，她也是2003至2008年間、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前兩屆任期內的環境部長。

2008年席瓦因與當時的魯拉政府理念不合離職並脫離工黨，之後曾競選總統三次，並創建政黨永續網（Rede da Sustentabilidade）。

2022年總統選舉魯拉擊敗前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）後重新接近席瓦，並在12月29日宣布將由席瓦出任環境部長。

魯拉在國內外的演說中都強調，環境保護和應對氣候變化議程將是其政府高度重視的優先事項，邀請席瓦擔任環境部長，也是希望藉由席瓦在環保界的聲望取信於國際社會。

席瓦在就職演說中指出，波索納洛採取的環境政策是對巴西社會環境遺產的不尊重，批評前環境部長薩雷斯（Ricardo Salles）在COVID-9（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，主張放寬環境保護法。

席瓦還說她的主要挑戰和任務是「關閉毀滅之門」，解決非法砍伐森林問題，讓巴西重新成為全球環境議程的參考和國際社會的榜樣，讓巴西不再是自然環境的棄兒。

為此，席瓦宣布環境部將新增多個署級單位，包括森林砍伐控制和領土規劃署、生物經濟署、城市環境管理與環境品質署和傳統民族和社區與可持續農村發展署，同時將環境部改名為「環境與氣候變化部」，以反映當前國際辯論的主線。

環境與氣候變化部還將增設氣候管理署，作用類似巴西國家太空署，負責監測巴西生物群落的森林砍伐和火災，只是負責監測巴西的氣候，以應對全球變暖問題。

巴西利亞郵報（Correio Braziliense）專欄作家阿澤多（Luiz Carlos Azedo）分析指出，由席瓦管理環境與氣候變化部，將打開創新森林經濟、產品和科技的可能性，還有生物多樣性的巨大醫藥開發潛力，可以取代低生產率的畜牧養殖和非法採礦。

巴西 波索納洛 太空

上一則

拜登到訪前 墨西哥抓獲毒梟古茲曼之子

下一則

烏克蘭政學界批俄停火聲明 憂普亭重整軍力

延伸閱讀

足球／森巴足球繼承人…比利葬禮 內馬爾未出席挨轟

足球／森巴足球繼承人…比利葬禮 內馬爾未出席挨轟
足球／「森巴足球」繼承人 內馬爾未出席比利葬禮挨轟

足球／「森巴足球」繼承人 內馬爾未出席比利葬禮挨轟
魯拉3任巴西總統清算前朝 指波索納洛犯種族滅絕罪

魯拉3任巴西總統清算前朝 指波索納洛犯種族滅絕罪
最後一個任期 巴西總統魯拉著急拚政績

最後一個任期 巴西總統魯拉著急拚政績

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣