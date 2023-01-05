我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

日經：戴爾計畫2024年全面停用中國製造晶片

俄首艘配備極音速飛彈軍艦 「高希可夫海軍元帥號」進入作戰勤務

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯海軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」4日成了第一艘載著「鋯石」極音速巡弋飛彈展開例行作戰勤務的軍艦。圖為該艦發射「鋯石」飛彈檔案照。（美聯社）
俄羅斯海軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」4日成了第一艘載著「鋯石」極音速巡弋飛彈展開例行作戰勤務的軍艦。圖為該艦發射「鋯石」飛彈檔案照。（美聯社）

路透與俄羅斯官媒4日報導，俄羅斯海軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」（Fleet Admiral Gorshkov）成了第一艘載著「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈展開例行作戰勤務的軍艦。

俄羅斯總統普亭當天透過視訊連結參加了標誌著「高希可夫海軍元帥號」重新投入作戰勤務的儀式，宣告「鋯石」飛彈是一個「獨特的武器」，而且「沒有其他國家有著任何類似的武器」。

普亭表示，「我敢肯定，如此強大的武器將允許我們鑑定捍衛俄羅斯免受潛在的外來威脅，將有助於維護我們國家的國家利益」。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）說，「高希可夫海軍元帥號」將進行「大西洋、印度洋以及地中海的航行」。他說，「配備鋯石飛彈的船艦有能力對海上與陸上的敵人進行高度精確與強力的打擊」，並稱射程超過1000公里的鋯石極音速飛彈獨特之處在「保證繞過任何現有或未來防空系統的能力」。

塔斯社5日引述俄羅斯國防部的消息人士說法指出，第一艘常備搭載潛射版「鋯石」飛彈的885M計畫（亞森-M）「彼爾姆號」（Perm）核子動力潛艦將於2026年服役，「配備『鋯石』的『彼爾姆號』潛艦計畫於2026年進入海軍服役，該潛艦在此之前將於2024年底或2025年初進行測試」。

俄羅斯 普亭 國防部

上一則

脫北者認為北韓前外相李容浩若遭處決 平壤菁英恐離心離德

下一則

哈利當年穿納粹軍服跑趴 竟是威廉與凱特的主意？

延伸閱讀

俄軍遇襲增至89死 高層歸咎「士兵手機洩蹤」挨批卸責

俄軍遇襲增至89死 高層歸咎「士兵手機洩蹤」挨批卸責
克里姆林宮：普亭將與土耳其總統電話會談

克里姆林宮：普亭將與土耳其總統電話會談
普亭新年談話暗示長期作戰 傳最快1/5再徵兵

普亭新年談話暗示長期作戰 傳最快1/5再徵兵
澤倫斯基批普亭發動戰爭「與魔鬼為伍」：躲在人民後面

澤倫斯基批普亭發動戰爭「與魔鬼為伍」：躲在人民後面

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元