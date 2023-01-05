俄首艘配備極音速飛彈軍艦 「高希可夫海軍元帥號」進入作戰勤務

俄羅斯海軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」4日成了第一艘載著「鋯石」極音速巡弋飛彈展開例行作戰勤務的軍艦。圖為該艦發射「鋯石」飛彈檔案照。（美聯社）

路透與俄羅斯 官媒4日報導，俄羅斯海軍巡防艦「高希可夫海軍元帥號」（Fleet Admiral Gorshkov）成了第一艘載著「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈展開例行作戰勤務的軍艦。

俄羅斯總統普亭 當天透過視訊連結參加了標誌著「高希可夫海軍元帥號」重新投入作戰勤務的儀式，宣告「鋯石」飛彈是一個「獨特的武器」，而且「沒有其他國家有著任何類似的武器」。

普亭表示，「我敢肯定，如此強大的武器將允許我們鑑定捍衛俄羅斯免受潛在的外來威脅，將有助於維護我們國家的國家利益」。

俄羅斯國防部 長蕭依古（Sergey Shoigu）說，「高希可夫海軍元帥號」將進行「大西洋、印度洋以及地中海的航行」。他說，「配備鋯石飛彈的船艦有能力對海上與陸上的敵人進行高度精確與強力的打擊」，並稱射程超過1000公里的鋯石極音速飛彈獨特之處在「保證繞過任何現有或未來防空系統的能力」。

塔斯社5日引述俄羅斯國防部的消息人士說法指出，第一艘常備搭載潛射版「鋯石」飛彈的885M計畫（亞森-M）「彼爾姆號」（Perm）核子動力潛艦將於2026年服役，「配備『鋯石』的『彼爾姆號』潛艦計畫於2026年進入海軍服役，該潛艦在此之前將於2024年底或2025年初進行測試」。