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防「台灣有事」日陸上自衛隊全整編為機動部隊

編譯茅毅／即時報導
日本陸上自衛隊官兵。（Getty Images）
日本陸上自衛隊官兵。（Getty Images）

日本為預防「台灣有事」，已採取一連串措施，最新的是防衛省將陸上自衛隊共15個「師團」和「旅團」，除駐地在沖繩縣的以外，全部整編為必要時能夠離開駐地的「機動運用部隊」，旨在加強日本西南部的防禦。

日本經濟新聞日前報導，依據日本政府去年12月拍板定案的新版「防衛力整備計畫」與「防衛計畫大綱」，針對陸自部隊將實施新編制，首先是將指揮部設在沖繩本島那霸市那霸駐屯地的第15旅團，升格為師團，將相當於步兵部隊的「普通科連隊」從現在的1個，增至兩個。

陸自1個師團的兵力約4900至7700人，係能獨立遂行作戰的基本單位；規模較小的旅團則約2000至4000人。兩者均擁有步兵、對空戰鬥及通信等部隊。

其次，將駐地在日本「國境之南」以外的陸自14個師團和旅團，皆改為機動運用部隊，使防衛省能彈性運用日本從北海道、本州、四國到九州的陸自所有部隊。甚至負責拱衛包括首都圈在內的東京等1都6縣之「第1師團」，也從原本限於「地區配備」，調整為機動運用部隊；駐地在九州北部、負責因應「朝鮮半島有事」的「第4師團」，同樣從「地區配備部隊」改為機動運用部隊。

而在2018年底決定的防衛計畫大綱中，陸自僅將4個師團與4個旅團編為機動運用部隊，其餘5個師團及2個旅團皆為地方限定的地區配備部隊，足見編制上做了大幅調整。

該報導提到，美國國內有看法認為，在中國大陸國家主席習近平第3任中共中央總書記於2027年任滿前，台灣有事可能發生在2024年台灣總統大選後。若北京企圖武統台灣，將影響日本與那國島等南西諸島（琉球群島）的防禦。此外還有必要注意和大陸聯手的俄羅斯，以及北韓的挑釁舉動。為因應地緣政治情勢的變化而變更部隊編制。

日本 北京 北韓

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